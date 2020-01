Des célébrités réagissent à la mort de Kobe Bryant et de sa fille: “ Ça ne peut pas être ”

La légende de la NBA Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, ont été tragiquement tuées dans un accident d’hélicoptère ce week-end. TMZ a été le premier à annoncer que l’avion est tombé à Calabasas. Bryant et sa fille étaient tous deux passionnés par le basket-ball; ils étaient souvent vus ensemble lors des matchs des Lakers. Au total, cinq personnes sont mortes dans l’accident. L’épouse de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, et leurs trois filles ont survécu à Bryant et Gianna.

Les médias sociaux ont inondé de réactions à sa mort, des célébrités et des fans de Bryant. Parce que Bryant a joué pour les Lakers, les natifs de Los Angeles, en particulier, ont durement enduré la tragédie. Apparemment, les Grammy Awards comprendront un moment de silence pour Bryant. Sur Instagram et Twitter, Hollywood et les stars du sport ont pleuré la perte de Bryant et de sa fille Gianna.

Kobe Bryant en 2012 Christian Petersen / .

Kobe Bryant et sa fille sont morts d’un accident d’hélicoptère, laissant une grande partie de sa famille derrière

De nombreuses célébrités ont répondu aux terribles nouvelles de Bryant sur les réseaux sociaux.

“Celui-ci est très douloureux”, a écrit le comédien Tiffany Haddish sur Instagram. «Repose en paix King. Je prie pour sa famille. “

“Mon cœur est en morceaux en entendant les nouvelles de cette tragédie inimaginable”, a écrit Taylor Swift sur Twitter. «Je ne peux pas comprendre ce que vivent les familles. Kobe comptait tellement pour moi et pour nous tous. J’envoie mes prières, mon amour et mes condoléances sans fin à Vanessa, à sa famille et à tous ceux qui ont perdu quelqu’un sur ce vol. »

Je ne peux pas croire que cela soit réel. Mon Dieu. Oh mon Dieu.

– christine teigen (@chrissyteigen) 26 janvier 2020

Certaines stars, comme Julia Roberts, viennent de publier des photos. Sa légende était simplement un emoji au cœur brisé.

Hollywood pleure la mort de Bryant sur Instagram et Twitter

D’autres célébrités ont commenté la tristesse brute présente à Los Angeles.

Fleurs achetées pour apporter au centre des agrafes. Lorsque le fleuriste a vu que je voulais du violet et du jaune, elle a demandé «pour Kobe?» J’ai hoché la tête. Quand elle a fini, j’ai demandé ce que je lui devais. elle secoua la tête, me tendit les fleurs et dit “c’est LA”. J’ai Presque pleuré. L’amour des LA pour Kobe est puissant

– Zach Schwartz (@zachzachzach) 26 janvier 2020

“Le centre-ville en ce moment et rien ne semble plus sans importance que ce que nous faisons aujourd’hui”, a tweeté Chrissy Teigen. Le Staples Center, où les Lakers jouent à domicile, se trouve au centre-ville de Los Angeles. «C’est absolument terrible. Tout le monde est engourdi. “

J’ai l’impression qu’un membre de la famille vient de mourir. Kobe m’a donné quelques-uns des souvenirs les plus joyeux de mon enfance, de ma vie. Il a pris un morceau de mon cœur au combat avec lui tous les soirs.

– sam greisman (@SAMGREIS) 26 janvier 2020

Drake a également publié une image de l’ancien basketteur. “Ce ne peut pas être le cas”, a-t-il écrit.

L’écrivain et comédien Mindy Kaling a également écrit un message touchant sur Instagram: «Vous avez rendu notre ville et le reste du monde si fiers. Chaque fan de basket connaissait la magnificence du Mamba. Amour et guérison à Vanessa et à ces petites filles. Dieu, c’est juste le pire de tous les temps. »

S’aimer l’un l’autre. Au-delà des formes et des identités. S’aimer l’un l’autre. Se connaître toujours. Au-delà ici et maintenant. Se voir. Voyez-vous en tout. Coeurs tristes aujourd’hui. https://t.co/BPBI3UaJwu

– Logan Browning (@LoganLaurice) 26 janvier 2020

La chanteuse Demi Lovato a écrit une longue et jolie légende sur Instagram à Bryant:

Cela me rend si triste. Kobe, tu m’as toujours été si gentille. Je vous connais depuis plus de 10 ans .. pas super bien mais nous avons toujours plaisanté à propos de votre venue et de jouer à ce jeu de cheval! Il vous manquera tellement à tant de gens. Tu es une légende avec des ailes maintenant. RIP Kobe… Toute cette famille était si douce et maintenant elle est lourde dans mes prières. RIP Gigi belle fille.

“Kobe était vraiment plus grand que nature, une légende”, a tweeté Leonardo Dicaprio. Que lui et tous ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui reposent en paix. «Amour et condoléances à sa famille. LA ne sera plus jamais la même. »

Tout le monde est d’accord: Kobe Bryant aimait sa femme et ses enfants plus que tout

Un autre ancien joueur des Lakers, Shaquille O’Neil, a publié un beau mais déchirant sentiment sur Twitter. O’Neil était proche de la famille de Bryant, et il a naturellement pris du mal.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant je t’aime et tu vas nous manquer”, écrit-il.

Kobe était tellement plus qu’un athlète, c’était un père de famille. C’est ce que nous avions le plus en commun. J’embrassais ses enfants comme s’ils étaient les miens et il embrasserait mes enfants comme s’ils étaient les siens. Sa petite fille Gigi est née le même jour que ma plus jeune fille Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V

– SHAQ (@SHAQ) 26 janvier 2020

Shaq a enchaîné avec un autre message:

Kobe était tellement plus qu’un athlète, c’était un père de famille. C’est ce que nous avions le plus en commun. J’embrassais ses enfants comme s’ils étaient les miens et il embrasserait mes enfants comme s’ils étaient les siens. Sa petite fille Gigi est née le même jour que ma plus jeune fille Me’Arah.

L’animateur de fin de soirée, Jimmy Kimmel, a également écrit un tweet émouvant sur Bryant. Oui, a reconnu Kimmel, c’était un athlète incroyable et charmant. Mais ce qui a le plus «impressionné» Kimmel à propos de Bryant «, c’est à quel point Kobe était profondément impliqué avec ses 4 filles.» Il a exhorté ses disciples: «Priez pour eux, Vanessa, ses parents et les familles de ses compagnons de voyage en ce jour triste et choquant. . ”

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant assistent à un match des Lakers de Los Angeles le 17 novembre 2019 Allen Berezovsky / .

“Nous ne t’oublierons jamais Kobe”, conclut Kimmel.

En effet, nous ne