Des documentaires à regarder si vous êtes fasciné par la série Netflix True-Crime

Il n’y a rien de tel que Tiger King, les docuseries Netflix qui invitent les téléspectateurs dans le monde étrange des amoureux des gros chats. C’est l’histoire de Joe Exotic (de son vrai nom: Joseph Maldonado-Passage), un passionné de tigres avec un zoo privé, un penchant pour les armes à feu et une vendetta contre Carole Baskin, qui dirige un sauvetage de gros chats et veut mettre fin aux opérations d’Exotic.

Tiger King | Netflix

Mais cette description raye à peine la surface de ce qui se passe dans cette série. Il y a aussi un complot de meurtre pour compte d’autrui, la mystérieuse disparition du mari de Baskin et un homme du nom de Doc Antle, qui vit avec plusieurs copines dans sa propre réserve de tigres en Caroline du Sud.

La popularité de Tiger King est en partie due à sa pure étrangeté, et une fois que vous aurez traversé les sept épisodes, il sera difficile de trouver quelque chose qui offre le même niveau de WTF. Bien que nous ne puissions pas promettre une autre expérience tout à fait comparable à regarder Joe Exotic dire calmement à une foule de gens dans la boutique de cadeaux de son zoo qu’un des tigres vient de déchirer le bras d’un employé, ces documentaires offrent également une balade assez sauvage.

“Ne pas f * ck avec des chats”

Avant qu’il y ait Tiger King, il n’y avait pas F * ck With Cats, une autre série d’actualités de Netflix sur les chats et le meurtre. Il s’agit d’un homme du nom de Luke Magnotta qui a publié en ligne des vidéos inquiétantes le montrant en train de tuer des chatons. La série en trois parties montre comment les détournements d’Internet horrifiés par les vidéos de torture animale de Magnotta ont travaillé pour le traquer, mais malheureusement pas avant que ses crimes ne prennent une autre tournure terrifiante. Streaming sur Netflix.

‘Génie du mal’

Cette série de crimes authentiques de 2018 est l’un des vols de banque les plus bizarres de l’histoire américaine. En 2003, un livreur de pizza nommé Brian Wells est entré dans une banque à Erie, Pennsylvanie. Il avait une bombe attachée autour de son prochain et un billet exigeant des scrutateurs de remettre 250 000 $. La police a été appelée et ils ont fait encercler Wells lorsque la bombe a explosé, le tuant. L’enquête qui a suivi a conduit à la découverte d’une intrigue étrange et tordue, comme détaillé dans ce documentaire en quatre parties diffusé en continu sur Netflix.

«Fyre: la plus grande fête qui n’ait jamais eu lieu»

En 2017, des charges de fêtards sont descendues aux Bahamas pour ce qui était censé être la fête de la vie. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par le chaos, les tentes sinistrées et les sandwichs au fromage les plus tristes du monde. Le tristement célèbre Fyre Fest reçoit le traitement documentaire dans Fyre: The Greatest Party That Never Happened. Il suit l’entrepreneur en série / escroc Billy McFarland et la tentative du rappeur Ja Rule d’organiser une fabuleuse fête sur Great Exuma, pour échouer de la manière la plus spectaculaire possible. Il diffuse sur Netflix. Après avoir regardé ce film, rendez-vous à Hulu pour regarder le documentaire en compétition Fyre Fraud.

«Portes du ciel»

Le cinéaste Errol Morris a fait sa marque avec son premier documentaire sur deux cimetières pour animaux de compagnie en Californie. Bien qu’il y ait des personnages étranges dans ce film, ne vous attendez pas à des rires bon marché. C’est un regard sincère sur les relations complexes des gens avec leurs animaux de compagnie, leurs pensées sur la mort, et plus encore. “Ce film de 85 minutes sur les cimetières d’animaux de compagnie m’a donné plus à réfléchir au cours des 20 dernières années que la plupart des autres films que j’ai vus”, a écrit le critique Roger Ebert. Disponible à la location d’Amazon ou en streaming avec IFC Films Unlimited.

«Blackfish»

Tilikum | Gerardo Mora / .

Ce documentaire de 2013 jette un œil critique sur la pratique de garder les épaulards en captivité, souvent pour divertir les visiteurs dans les parcs à thème comme SeaWorld. Il se concentre sur une baleine née dans la nature nommée Tilikum qui a été gardée à Sealand of the Pacific à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à SeaWorld à Orlando. Pendant plus de 30 ans en captivité, il a été impliqué dans la mort de trois personnes et le film explore comment le comportement des orques hautement sociales change radicalement lorsqu’elles sont conservées dans des espaces confinés. Le film a provoqué une baisse importante de la fréquentation des parcs SeaWorld. Cela a également forcé un changement dans les pratiques de l’entreprise. Aujourd’hui, les parcs ont encore des baleines en captivité mais ont progressivement éliminé les programmes de reproduction. Streaming sur Hulu.

