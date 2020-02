Des enfants combattent maman alors qu’elle essaie d’étrangler leur petite sœur à mort, selon la police

Deux frères et sœurs ont sauvé la vie de leur petite sœur après que leur propre mère ait tenté de l’étrangler, selon la police de Floride.

Le fils de 12 ans et la fille de 9 ans d’Ailenys Carmenate l’ont agressée dans une tentative désespérée de l’empêcher d’étouffer son propre bébé de six mois, selon un rapport d’arrestation déchirant.

La mère avait enfermé ses trois enfants dans une chambre avant d’essayer de tuer son plus jeune “en appuyant son coude contre la gorge de la victime”, a indiqué la police.

Le frère et la sœur lui ont mordu les bras, lui ont donné des coups de pied et lui ont tiré les cheveux alors qu’ils tentaient de sauver la vie de l’enfant; La jeune fille de 12 ans s’est libérée pour ouvrir la porte pour permettre à Randy Montano – le père du bébé et le beau-père des enfants plus âgés – de se précipiter pour essayer de l’arrêter, après avoir entendu les appels au secours, selon les documents officiels.

Alors qu’il tentait de retirer les mains de Carmenate de la gorge de leur fille, elles sont tombées au sol, causant au bébé une blessure à la tête, indique le rapport.

Montano a fui l’appartement avec le bébé, après quoi les autres enfants ont dit à la police qu’elle avait ensuite tenté d’étrangler son fils; il a réussi à se libérer et à s’échapper aussi.

En fuyant, il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait alors vu sa mère ramener sa sœur dans la chambre par les cheveux; elle a dit à la police que sa mère avait commencé à lui serrer la gorge et à lui tordre la gorge, leur disant qu’elle “ne pouvait plus respirer et qu’elle pensait qu’elle allait mourir”. Fox6 signalé. Sa mère l’a finalement libérée et elle aussi a réussi à s’enfuir.

Selon les deux enfants, leur mère pensait qu’elle avait réussi à assassiner leur sœur, disant aux policiers qu’ils l’avaient entendue dire: “Je viens de tuer un bébé de six mois”.

Montano a déclaré à la police que c’était la première fois que Carmenate faisait quelque chose comme ça, et qu’il pensait qu’elle souffrait de dépression post-partum. Leur petite fille, dit-il, allait bien.

Carmenate fait face à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre avec préméditation, ainsi qu’à des accusations d’enlèvement et de maltraitance d’enfants.

Lors de son audience sur la caution lundi, le juge a décrit sa fillette de neuf ans comme “un héros” pour avoir sauvé la vie de sa sœur. “Le père a dû souffler de l’air dans la gorge de l’enfant pour lui sauver la vie”, a expliqué le juge.

Carmenate a pleuré en lisant les accusations et le juge lui a ordonné de ne pas avoir de contact avec aucun de ses enfants.

