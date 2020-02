Des fans accusent Kim Kardashian West de “forcer” un régime à base de plantes sur ses enfants

Kim Kardashian West est à nouveau au centre des critiques en ligne, mais cette fois, elle est accusée de «cruauté envers les enfants» après avoir révélé aux fans que ses enfants les plus âgés mangent des régimes «à base de plantes».

La révélation est survenue lors d’une Q&R sur Twitter lorsqu’un fan a demandé à la star de la réalité si ses enfants suivaient ses mêmes habitudes alimentaires. Après avoir confirmé ce fait peu connu, les fans ont rapidement commencé à attaquer la star de télé-réalité pour avoir «forcé» son alimentation à base de plantes sur ses jeunes enfants.

Kim Kardashian West | Taylor Hill / WireImage

Kardashian a récemment dévoilé les habitudes alimentaires de sa famille

Kardashian West a fait face à des réactions assez intenses au fil des ans, mais c’est la première fois que les fans critiquent les habitudes alimentaires de ses enfants.

Le 4 février, la star de Keeping Up with the Kardashians est allée sur Instagram pour répondre à quelques questions des fans sur sa vie.

Bien qu’elle ait été principalement interrogée sur certaines de ses choses préférées – comme son film préféré et sa collation à goûter – un abonné a demandé: “@KimKardashian, les enfants mangent-ils aussi à base de plantes?”

Kardashian West a répondu: «Oui, ils le font! North est cependant un pescatarien. »

Après avoir retweeté la question avec sa réponse, les gens ont commencé à inonder les commentaires, critiquant la star de la réalité pour avoir imposé son régime «à base de plantes» à ses enfants – beaucoup soulignant que les enfants jeunes ont besoin de protéines de viande.

“Arrêtez de mettre les enfants sous lmao végétalien, ils ont besoin de viande et de tout ce qu’ils peuvent décider par eux-mêmes lorsqu’ils seront plus âgés”, a tweeté un fan.

“Les enfants ont besoin de protéines de viande, au moins quand ils sont jeunes!”, A écrit un autre disciple.

Certains prétendent que la fille aînée de Kardashian, North, ne sait même pas ce qu’est le pescétarisme et ne devrait pas suivre ce type de régime à l’âge de six ans.

“Ce que 6 ans a déjà dit:” Je suis un pescatarien! “Ffs je ne savais même pas ce que c’était il y a environ 15 secondes”, a écrit quelqu’un d’autre.

Certains pensent même que Kardashian est hypocrite, car elle a un jour critiqué sa sœur Kourtney pour avoir forcé ses enfants à suivre un régime strict et refusé de leur laisser prendre du sucre lors d’une fête d’anniversaire sur le thème de Candyland.

La star de télé-réalité a récemment fait ce changement dans son alimentation

Comme si Kardashian a récemment adopté son alimentation à base de plantes, ce n’est pas un choc que ses enfants (à part North) aient suivi ses traces.

La star de la réalité a annoncé pour la première fois ce changement majeur à son régime alimentaire en avril 2019 lorsqu’elle a publié une vidéo sur son histoire Instagram, montrant l’un de ses plats à base de plantes.

«Je mange à base de plantes quand je suis à la maison», a-t-elle dit en passant devant une caméra ce qui semblait être des patates douces hachées et des tranches d’avocat assaisonnées.

Depuis lors, la magnat de KKW a donné aux fans un aperçu de ses nombreux repas à base de plantes différents sur son histoire Instagram.

De ses plats végétaliens pour le petit-déjeuner à un repas d’inspiration mexicaine «entièrement végétalien», Kardashian a respecté son régime alimentaire et mangé à base de plantes quand elle est à la maison.

Bien que l’étendue de l’alimentation à base de plantes de ses enfants reste inconnue, nous avons récemment découvert que les enfants occidentaux ne se livrent qu’au meilleur en matière de nourriture.

En janvier 2019, la maman de quatre enfants a révélé sur son histoire Instagram que ses enfants boivent tous un type de lait différent et a présenté l’un de ses nombreux réfrigérateurs, qui est entièrement approvisionné en cartons de lait sans lactose et d’avoine.

Et grâce aux chefs à domicile de la star, toute la famille West savoure certains des meilleurs repas à base de plantes qui semblent incroyablement délicieux.

Donc, que les fans soient d’accord ou non avec Kardashian autorisant ses enfants à manger à base de plantes, il semble que ce régime ait été un succès dans le ménage occidental.