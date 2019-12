Des jumeaux Clements de 9 ans demandent aux fans d'aider à sauver la vie de leur père

Les stars d'Instagram de 9 ans, les Clements Twins, demandent à leurs 1,5 million d'abonnés Instagram une petite faveur qui pourrait avoir un grand impact.

Les magnifiques mannequins enfants, Ava et Leah Clements, qui ont été appelées "les plus belles jumelles du monde", se tournent vers leurs fans pour obtenir de l'aide pour sauver la vie de leur père, Kevin Clements, 39 ans, qui a été diagnostiqué avec une rare , un cancer agressif appelé leucémie / lymphome lymphoblastique aigu à cellules T, en octobre.

La famille Clements – qui comprend également le frère d'Ava et Leah et leur maman, Jaqi – est à la recherche d'une greffe de moelle osseuse vitale pour Kevin. Et les jumeaux Clements font ce qu'ils peuvent pour aider leur père à trouver un donneur.

Ava et Leah ont établi un partenariat avec DKMS, le plus grand centre de moelle osseuse au monde, dans l'espoir de trouver un match pour Kevin. Cependant, ce faisant, ils aident également les 12 000 autres personnes à la recherche de donateurs.

"S'il obtient une greffe, son cancer disparaîtra plus rapidement", explique Ava.

"Les gens sont si gentils de vouloir aider mon père", ajoute Leah. "Plus il y a de personnes testées, mieux c'est."

"Nous pouvons le montrer à tant de gens à quel point il est facile de voir si vous êtes un match et comment vous pouvez aider", explique Kevin Gens. Le père de trois enfants, qui est entraîneur-chef de natation au lycée catholique JSerra de San Juan Capistrano, en Californie, traverse actuellement sa deuxième des douze séries de chimiothérapie.

La famille Clements dit également aux gens que s'ils ne parviennent pas à trouver un donneur pour Kevin, faire passer le test simple (qui, comme la procédure, si vous êtes un match, est indolore) aidera les milliers d'autres dans le besoin désespéré de greffe de moelle osseuse.

«Nous pouvons aider à diffuser la sensibilisation afin que davantage de personnes décident de devenir donateurs», explique Jaqi. «Il y a tellement de choses que vous pourriez faire avec cette plateforme. Et il a fallu environ deux ans pour le construire, mais je pense que nous pouvons vraiment aller de l'avant et aider beaucoup de gens. C'est notre nouvel objectif en ce moment. "

"Au bout du compte, la vie doit aller de l'avant", ajoute Kevin. «Il y a tellement d'amour là-bas. J'ai reçu des messages texte, des courriels et des appels téléphoniques de gens dont je n'ai pas entendu parler depuis le collège. Cela a aidé notre famille à vraiment y faire face de manière très positive.

Cliquez sur ici pour voir comment vous pouvez aider Kevin.

