Des militaires espagnols retrouvent des personnes âgées décédées dans des foyers de soins abandonnés

Des personnes âgées sont abandonnées pour mourir dans des maisons de retraite espagnoles.

La ministre de la Défense, Margarita Robles, a déclaré lundi dans un briefing que l’armée, qui avait été conçue pour désinfecter les maisons d’habitation, avait trouvé des cadavres dans leurs lits, laissés à eux-mêmes.

“Lors de certaines de ses visites, l’armée a vu des personnes âgées totalement abandonnées – même certaines mortes dans leur lit”, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que si la grande majorité des centres remplissent leurs fonctions, ceux qui ne le sont pas subiraient de graves répercussions.

“Nous allons être très directs et implacables à ce sujet et nous avons un message très clair: tout le poids de la loi incombera à ceux qui ne respecteront pas leurs obligations”, a-t-elle déclaré.

“Nous serons totalement implacables et énergiques avec le type de traitement que les résidents âgés reçoivent dans ces centres.”

Après l’Italie, l’Espagne est le pays européen le plus touché par la coronavirus épidémie: près de 40 000 cas ont été signalés et plus de 2 800 décès.

Deux ministres espagnols ont déjà été testés positifs, tout comme l’épouse du Premier ministre, Begoña Gómez, tandis que lundi la vice-présidente Carmen Calvo a été hospitalisée pour une infection respiratoire.

Pour alléger la pression sur les hôpitaux et les salons funéraires, les autorités sanitaires ont converti une grande patinoire à Madrid en une morgue temporaire.

“Il s’agit d’une mesure temporaire et extraordinaire destinée principalement à atténuer la douleur des familles des victimes et la situation dans les hôpitaux de Madrid”, ont déclaré des responsables.

