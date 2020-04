Des mutants existent déjà dans le MCU – nous ne les avons pas encore rencontrés

Les fans de Marvel attendent le jour où les X-Men seront enfin introduits dans le MCU, la plupart des indications étant qu’il faudra encore un certain temps avant qu’ils ne viennent. Cependant, certains fans pensent qu’ils sont peut-être déjà là, et nous ne le savons pas encore.

Même si cette théorie s’avère inexacte, il y en a une autre qui flotte autour de laquelle Marvel’s Eternals sera à tout le moins la porte d’entrée pour laisser les Mutants entrer dans la porte. Ce ne sera certainement pas via le film apparemment maudit The New Mutants.

Des mutants ont lancé la vague des super-héros

Michael Fassbender dans le rôle d’Erik Lehnsherr, alias Magneto dans X-Men | Murray Close / .

Les cinéphiles ont déclaré que c’était la franchise X-Men de Fox qui avait imposé à Hollywood sa mentalité de «tous les super-héros tout le temps» qui prévaut toujours. Oui, Superman a lancé le tout en 1978 et Batman de Tim Burton l’a popularisé en 1989, mais ce n’est sans doute pas avant X-Men en 2000 que les films de super-héros sont devenus une partie régulière de l’alimentation du film plutôt qu’un régal parfois.

Considérez que même lorsque Batman a frappé en 1989, ce sont surtout les films de Batman qui ont été les grands succès du reste des années 90. Et même cette franchise avait calé en 1997 avec Batman et Robin de Joel Schumacher, ce que de nombreux fans considéraient comme un embarras.

Lorsque Fox a affronté X-Men, c’était considéré comme un pari. Selon IMDB, le premier film X-Men était l’un des premiers crédits de Kevin Feige, où il était producteur associé.

Donc, lorsque X-Men a été un succès, cela a ouvert la porte aux films de Sam Raimi Spider-Man pour Sony, aux films Fantastic Four pour Fox et au renouveau de Batman chez Warner Bros. avec le réalisateur de l’époque Christopher Nolan qui tournait à Batman commence. Enfin, le MCU est né en 2008, avec Iron Man.

Les mutants ont continué leur règne jusqu’à l’année dernière avec Dark Phoenix, qui a plu à peu de gens. L’échec de ce film a semblé vaincre les X-Men d’une manière que Magneto n’a jamais pu.

Des mutants ont-ils toujours été dans le MCU?

#Eternals sera une leçon d’histoire MAJEURE #MCU.

Les Célestes sont de puissants êtres cosmiques qui ont influencé les événements clés de l’histoire de #Marvel. Expérimentant avec Terran (Néandertaliens) sur C-53 (Terre), les Célestes ont créé 3 races supplémentaires. Les éternels, les mutants et les déviants. pic.twitter.com/My3p5FhU3E

– ⚡️ (@ReverseGoblin) 3 avril 2020

L’un des conflits centraux des films X-Men est à quel point les humains craignent les mutants parce que les humains ne savent pas nécessairement que les mutants marchent parmi eux. Une théorie des fans sur Reddit suggère que les mutants ont été dans le MCU tout le temps. Tout est lié à une certaine rupture.

«Un moyen pratique d’introduire des mutants dans le MCU consiste pour eux à établir d’abord que les mutants dotés de pouvoirs ont toujours existé dans une certaine mesure, mais leur prévalence a considérablement augmenté depuis la rupture. Le claquement a provoqué un rayonnement (comme mentionné dans Fin du jeu) qui a provoqué une réponse épigénétique massive dans la population survivante avec des gènes mutants. »

Les fans ont aimé l’idée, avec un répondant: «Je pense que c’est une très bonne théorie. Il s’intègre très bien dans l’intrigue déjà existante et ouvre des opportunités pour introduire d’anciens mutants (comme Wolverine, Prof X, Magneto et Sinister) et aussi de nouveaux! Je pense que cela prendra un certain temps avant de voir les X-men ou les mutants sur grand écran, mais j’espère que pour 2024-5, nous pourrons obtenir des mutants dans le MCU! »

Est-ce que «The Eternals» pourrait être la porte d’entrée des mutants?

Une autre théorie des fans suggère qu’un film dont la sortie est prévue l’année prochaine servira de lancement aux mutants. Selon les bandes dessinées, les Eternals étaient une race de super-êtres, ce qui les rend similaires aux X-Men à la surface. Mais plus que cela, les Éternels ont été créés par les Célestes, des êtres cosmiques qui expérimentaient l’ADN humain.

Tout cela n’est que conjecture, mais de telles histoires traitant de la microbiologie pourraient entrer en vogue à la suite de la pandémie. Alors que les scientifiques du monde entier examinent des microscopes pour essayer de trouver un vaccin, un film Marvel traitant d’un ennemi invisible pourrait ne pas être trop opportun dans les années à venir.

En attendant, comme le rapporte EW, The Eternals devrait maintenant sortir en février prochain, Marvel ayant changé d’ardoise en raison de la pandémie. À l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de nouvelle date de sortie pour l’ancien malheureux film de Fox The New Mutants, qui devait finalement être en salles le premier week-end d’avril après plus de deux ans de retards. Cela ne fait pas partie du MCU, mais encore une fois, il est de retour sur l’étagère à la recherche d’un moyen de devenir un nouveau film Disney avec des mutants.