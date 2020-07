Des mystères non résolus transmettent déjà des conseils au FBI après les débuts de Netflix

En seulement 24 heures, l’émission a suscité 20 conseils crédibles.

Certains des «Mystères non résolus» du renouveau de Netflix pourraient ne pas rester ainsi longtemps.

Annonces :

Le streamer a abandonné les six premiers épisodes de son redémarrage avant le week-end des vacances – et le site Web de l’émission a déjà reçu un certain nombre de conseils que les producteurs jugent crédibles.

S’adressant à USA Today juste un jour après sa première, le producteur exécutif Terry Dunn Meurer a déclaré qu’ils avaient reçu 20 messages avec un contenu qu’ils jugeaient utile de suivre – et les ont transmis « aux autorités compétentes ».

« Cela ne fait que 24 heures », a déclaré Meurer jeudi dernier. « Nous espérons qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas encore regardé et peut-être que ce week-end, ils s’asseyent et beuglent les épisodes et nous obtiendrons plus de pistes. »

Meurer a déclaré que trois conseils ont été transmis au FBI, tous liés à la mort mystérieuse d’Alonzo Brooks. À seulement 23 ans à sa mort, Brooks a disparu après avoir assisté à une fête dans le Kansas rural. Son corps a été retrouvé un mois plus tard, à un endroit où les autorités prétendaient avoir déjà fouillé.

Le dossier froid a en fait été rouvert par le FBI en juin, avec une récompense de 100 000 $ pour toute personne ayant des informations sur sa disparition. L’affaire fait l’objet d’une enquête en tant que possible crime de haine, les autorités qualifiant sa mort de « suspecte ».

Selon Meurer, ils ont également reçu des conseils sur la mort de Rey Rivera – dont la mort a été jugée suicide après que son corps a été retrouvé dans une salle de conférence abandonnée de l’hôtel Belvédère de Baltimore sous un trou dans son toit – et Lena Chapin, dont les sœurs croient avoir été tuées par leur mère après qu’elle aurait été témoin d’un meurtre.

Six épisodes supplémentaires vont tomber plus tard cette année, mais une deuxième saison n’a pas encore été annoncée.

« Nous aimerions en faire plus », a déclaré Meurer. « Il y a beaucoup de mystères qui doivent être résolus. »

« Unsolved Mysteries » est en streaming maintenant.