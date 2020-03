Des pingouins libérés pour explorer un aquarium abandonné fermé pour cause de coronavirus

Les doublures d’argent sont difficiles à trouver au milieu de cette épidémie de coronavirus – mais elles sont là.

Une dandine de pingouins a pu découvrir à quoi ressemble la vie de l’autre côté de la vitre après que leurs maîtres leur aient permis d’explorer un aquarium dépourvu de visiteurs.

Le personnel de l’aquarium Shedd à Chicago a sorti les rockhoppers et filmé leur “excursion” – et les images qui en résultent sont tout simplement adorables.

“Certains pingouins ont fait une excursion pour rencontrer d’autres animaux à Shedd”, a écrit le personnel. “Wellington semblait le plus intéressé par les poissons d’Amazon Rising! Les dollars en argent à barreaux noirs semblaient également intéressés par leur visiteur inhabituel.”

En effet, Wellington semblait véritablement fasciné par l’exposition, semblant même à un moment donné s’arrêter et lire les panneaux d’information … bien qu’il ait probablement aimé essayer de la nourriture sud-américaine pour changer.

Une autre vidéo montrait Edward et Annie, un couple qui s’accouplait, à un rendez-vous, errant dans la rotonde abandonnée et vérifiant toutes les expositions.

Les clips super mignons ont été visionnés plus de 2,5 millions de fois

Alors que le coronavirus a secoué le monde humain, pour les animaux, c’est comme d’habitude, car les soignants soulignent que le duo construira bientôt leurs nids pour la saison de nidification, que l’aquarium diffusera en direct.

“Bien que cela puisse être une période étrange pour nous, ces jours sont relativement normaux pour les pingouins et les autres animaux de Shedd”, ont-ils déclaré. “Nos soignants fournissent constamment de nouvelles activités, expériences, nourriture et plus encore pour permettre aux animaux d’exprimer des comportements naturels – même si cela comprend simplement l’exploration.”

Selon le CDC, bien que les animaux puissent propager certains coronavirus dans de rares cas, il n’y a aucune preuve qu’ils puissent attraper ou transmettre le covid-19, bien qu’il admette que les connaissances sont encore limitées.

Néanmoins, il recommande de limiter le contact avec les animaux, car ils peuvent transporter des germes qui présentent un risque d’autres types de maladies, ce qui peut à son tour ajouter une tension supplémentaire à un système de santé déjà en état de siège.

