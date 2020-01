Des policiers ont été repérés dans l’enceinte de la famille Duggar, est-ce lié à l’enquête en cours?

Cela fait deux mois que le

Le ministère de la Sécurité intérieure a rendu visite à une entreprise appartenant à la

Famille Duggar. Alors que des rumeurs originales suggéraient que le FBI était impliqué dans un raid

dans l’enceinte de la famille, il s’avère que le FBI n’a jamais été impliqué. Cette

ne signifie pas

La famille Duggar n’est pas dans l’eau chaude, et les fans sont désespérés de savoir ce que

se poursuit avec l’enquête qui aurait été ouverte. Des rumeurs ont commencé à tourbillonner en janvier.

15 police a été repérée une fois de plus au domicile familial, mais est-ce

avez-vous quelque chose à voir avec l’enquête qui serait en cours?

Un SUV de police a été repéré au Duggar

composé

Le 15 janvier, un groupe Facebook dédié

pour déterrer la terre de Duggar a posté des photos montrant une voiture de police stationnée à l’extérieur

du

La maison de la famille Duggar. Selon les informations fournies par la page,

il y avait aussi beaucoup d’activité autour de la maison, y compris un SUV sauvegardé pour

les portes d’entrée de la maison. La famille semblait également entretenir son VR,

potentiellement en train de le préparer pour un voyage. La famille n’a annoncé publiquement aucun

des plans pour un voyage, cependant, et aucune photo de voyage n’a fait surface ces derniers jours.

La famille Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

Considérant l’enquête en cours,

la présence d’un croiseur de police intéressait ceux qui suivent le Duggar

famille, mais aucune nouvelle information concernant les raids signalés n’a été publiée.

Aucune arrestation ou mandat pour aucun des

Des membres de la famille Duggar ont été délivrés, selon les archives judiciaires.

La présence policière a-t-elle quelque chose

à voir avec l’enquête en cours?

Sans cristal

Ball, une chaîne YouTube dédiée à la discussion des scandales de célébrités

a publié une vidéo concernant le croiseur de police. Les commentateurs ont rapidement inondé le

vidéo, et plusieurs ont noté qu’une voiture de police se trouvant en face de

la propriété ne signifie probablement pas grand-chose. Un intervenant a indiqué que lors d’une

visite dans la région, des policiers étaient postés en face de la maison, susceptibles de

fans et badauds à distance. L’adresse de la famille Duggar est facilement accessible

une fois fouillé, ce qui signifie que n’importe qui dans la zone peut implanter la zone. La police peut

utiliser également l’espace ouvert en face de la propriété pour remplir les documents

et autres activités.

La veille de Noël, il y a 36 ans, je me suis mise à genoux et j’ai demandé à Michelle Ruark si elle voulait m’épouser! Elle a dit oui! Ce Noël, nous n’avions aucune idée que notre famille deviendrait ce qu’elle est aujourd’hui! . Michelle a été la plus grande bénédiction de ma vie, ma meilleure amie, la mère de nos enfants et une merveilleuse grand-mère pour nos 16 petits-enfants (et ce n’est pas fini)! . Noël est le moment idéal pour célébrer l’amour de la famille, échanger des cadeaux et créer des souvenirs spéciaux qui dureront toute une vie. Mais surtout, nous célébrons JÉSUS – le cadeau parfait et indescriptible de Dieu. Le Fils unique de Dieu est venu sur terre comme un bébé dans le but de donner sa vie pour nous. De tous les cadeaux que nous pourrions recevoir, c’est le meilleur! . Joyeux Noël! —Jim Bob

Il convient également de noter que la police

croiseur semble être enregistré au département de Sherrif. Le shérif local

ne s’occupe d’aucune enquête en cours contre la famille Duggar. Il

semble que le Département de la sécurité intérieure est la seule agence

actuellement impliqués, et il est peu probable qu’ils utilisent un croiseur pour enquêter

fins.

Sur quoi porte l’enquête?

Le Département de la sécurité intérieure

est resté discret sur l’enquête en cours, et ils n’ont pas

a offert une mise à jour depuis leur dernière conversation avec KNWA

en novembre 2019. Cela ne signifie pas que l’enquête a été close,

pourtant. Cela peut prendre des mois au DHS pour finaliser une enquête, et cela pourrait

prendre encore plus de temps pour eux de porter plainte contre les membres de la famille si elle

vient à cela.

Plusieurs sections locales ont suggéré

le raid présumé a été mené sur un parking appartenant à Josh Duggar. Josh, l’aîné

Fils de Duggar, a eu plus de quelques problèmes. Il est connu pour avoir agressé sexuellement

plusieurs de ses frères et sœurs quand il était adolescent et a ensuite été démis en tant que tricheur pendant

le

Violation de données d’Ashley Madison. Le parking a depuis fermé ses portes et

frotté la page Facebook de l’entreprise. Il faudra probablement un certain temps avant que les abonnés

savoir exactement ce qui a motivé l’enquête, cependant.