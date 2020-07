Des rumeurs affirment que Tiffany Haddish et Common ont un bébé

Des félicitations peuvent être de mise pour le couple rumeur, Tiffany Haddish et Common. Les deux sont liés depuis la fin de 2019 et ont laissé les fans deviner leur romance. Mais après un timbre public d’approbation de la mère de Beyoncé, les fans étaient convaincus qu’ils étaient un élément. Maintenant, le couple attendrait son premier enfant.

Common et Tiffany Haddish via Twitter

Tiffany Haddish et Common se fréquentent depuis fin 2019

Haddish et Common ont été vus ensemble lors de plusieurs événements de l’industrie, provoquant des rumeurs de rencontres. Les fans sont devenus encore plus méfiants quant à leur statut relationnel lorsque Common a assisté à la fête du 40e anniversaire de Haddish.

Des mois plus tard, les deux hommes ont été aperçus à côté du terrain de jeu lors du week-end des étoiles NBA 2020 dans la ville natale de Common, à Chicago. Haddish a marché bras dessus bras dessous avec le rappeur sur les événements du tapis rouge tout au long du week-end et était à ses côtés pour ses fonctions d’hébergement.

Source: Instagram

Pendant tout ce temps, Haddish est resté timide sur les rumeurs, parlant en termes généraux lorsqu’on lui a demandé directement s’ils sortaient ensemble ou non. En parlant à Wendy Williams, Haddish a plaisanté en disant qu’elle avait le béguin pour l’acteur Michael B. Jordan, mais qu’elle se contenterait plutôt de Common.

«J’ai fait plusieurs passes à Michael B. Jordan. Je ne pense pas que je suis son type. Mais je sais que Common aime le chocolat, donc je suis un bon coup avec ça », a-t-elle déclaré.

Haddish a également posté un message doux à Common sur Instagram, partageant qu’elle avait célébré son anniversaire avec lui avec une date surprise à un cours de peinture et de gorgée. “Joyeux anniversaire à mon ami @common !!! J’adore que tu sois prêt à partir à l’aventure @groupon avec moi. #paintandpour plus de nourriture », a-t-elle écrit.

Source: Instagram

Common et Haddish ont été aperçus ensemble en train de faire des actes de charité – ainsi qu’en passant du temps avec d’autres célébrités de renom, dont le légendaire Harry Belafonte.

Tiffany Haddish serait enceinte

Les fans ont été surpris d’apprendre que Haddish et Common étaient en quarantaine ensemble au milieu de l’arrêt du coronavirus. Au cours d’une conversation avec le comédien Cedric The Entertainer, Cedric a repéré Common marchant dans la maison de Haddish et a rendu public que Common était présent.

« Tiff, c’est une exclusivité », a déclaré Cédric à Haddish. Les deux hommes ont eu une brève conversation avant que Haddish et Cédric ne reprennent leur conversation. Haddish et Common ont ensuite participé à une annonce de rencontres de quarantaine.

Source: YouTube

En relation: Tiffany Haddish et Common sont mis en quarantaine ensemble, alimentant plus de feu qu’ils sortent

Les choses auraient progressé à un niveau encore plus grave entre les deux, avec Media Take Out rapportant que Haddish est enceinte. Une source a déclaré au média que Haddish est ravi, mais on ne peut pas en dire autant de Common.

« Common n’était pas trop content de sa grossesse, il n’est vraiment pas intéressé à avoir plus d’enfants, mais il ne peut rien faire. »

La précédente relation de Common avec la puissance politique Angela Rye a pris fin peu de temps avant qu’il ne commence à sortir avec Haddish en raison du désir de Rye de fonder une famille. Rye a révélé aux fans en décembre 2019, comme l’a rapporté Madame Noire:

Angela Rye et Common via Twitter

En relation: Pourquoi l’analyste politique Angela Rye et la relation du rappeur Common n’ont pas fonctionné

Nous parlions probablement depuis deux mois de « voyons où vont les choses » parce que je penche vers « je veux des enfants » et il se penche vers « je ne sais pas ». Et je pense que quand quelqu’un vous dit qu’il ne sait pas qu’il ne veut pas vraiment ça, il ne veut juste pas vous faire de mal … Je me souviens que nous avons eu cette conversation le lendemain de notre conversation avec Ryan [Rye’s godson] et il a dit: «Je ne sais pas si je veux avoir des enfants» et j’ai dit: «Je ne sais pas de quoi d’autre il faut parler», a-t-elle expliqué. «Je pense que c’était une séparation à l’amiable. Mais nous sommes très clairs sur le fait que nous ne sommes pas alignés sur ces intérêts.

Le temps nous dira si le couple présumé attend. Les deux sont restés maman sur leur relation, avec Haddish insistant sur le fait qu’elle ne parlera plus de sa vie amoureuse.