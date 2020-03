Des scientifiques nomment un nouvel insecte cornu après Lady Gaga

Lady Gaga est l’une des plus grandes stars de la pop au monde, avec un style unique qui lui est propre. Lady Gaga a acquis une réputation pour ses talents de chanteuse, de danseuse et de compositrice, et a même reçu des éloges de la critique pour son talent d’actrice, apparaissant dans des émissions de télévision comme American Horror Story ainsi que dans des films majeurs comme A Star Is Born.

De nombreux fans l’aiment pour son look et son style uniques, et il ne fait aucun doute que Lady Gaga sait comment faire une grande entrée. En fait, au début de sa carrière, elle a souvent fait les gros titres de ses tenues folles.

Ces tenues folles servent maintenant d’inspiration aux scientifiques, dont l’un a récemment nommé un insecte d’après la pop star.

Pourquoi y a-t-il un insecte nommé d’après Lady Gaga?

À la mi-mars, les scientifiques ont annoncé une toute nouvelle espèce de cicadelle, un groupe d’insectes qui vit dans les forêts du monde entier. Brendan Morris est l’étudiant en entomologie qui a découvert la nouvelle espèce, qu’il a baptisée le gaga Kaikaia.

Selon Morris: “S’il va y avoir un bug de Lady Gaga, ce sera une cicadelle, parce qu’ils ont ces cornes folles, ils ont un sens de la mode loufoque à leur sujet. Ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu auparavant. “

La nouvelle espèce semble certainement hors de ce monde. L’insecte a des formations ressemblant à des cornes et a une couleur brun rougeâtre inhabituelle.

Pourtant, l’apparence farfelue de la créature est l’une des rares choses que les scientifiques et les chercheurs savent avec certitude. Morris a admis que personne ne sait vraiment grand-chose sur K. gaga, y compris à quoi ressemblent les mâles de l’espèce et à quoi ils ressemblent et quels sons ils produisent.

L’étude de K. gaga se poursuivra sans doute dans les mois à venir.

Le style scandaleux de Lady Gaga

Il n’est pas surprenant que Morris associe Lady Gaga à des choix de style fous. Quand elle a fait irruption sur la scène en 2008 avec son premier album The Fame, la star en herbe a fait un point d’apparaître sur les tapis rouges dans les tenues les plus extravagantes imaginables.

Alors que de nombreux critiques pensaient que Lady Gaga portait ces costumes pour attirer l’attention, la chanteuse a expliqué plus tard que nombre de ses tenues les plus scandaleuses avaient été choisies spécifiquement pour faire une déclaration.

Peut-être que sa tenue la plus tristement célèbre était la «robe de viande» de 2010 lorsqu’elle s’est présentée à un événement avec une mini robe en viande. Elle a même drapé de la viande sur sa tête et l’a portée aux pieds. Notamment, Lady Gaga a joué au VMA 2013 en portant une tenue de religieuse complète, et aux VMA 2011 habillés comme son alter ego masculin, Jo Calderone.

Il y a également eu de nombreuses occasions où Lady Gaga a joué en bikini à cordes et autres costumes à peine là, attirant la critique ainsi que l’attention.

Quelle est la prochaine étape pour Lady Gaga?

Lady Gaga | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Maintenant que Lady Gaga a conquis le monde du divertissement (et possède une toute nouvelle espèce d’insecte qui porte son nom), il semble qu’il y ait très peu de choses pour la faire avancer. Cependant, la pop star intrépide a beaucoup à faire dans son assiette pour la nouvelle année.

Elle a récemment lancé sa propre ligne de cosmétiques, vendue exclusivement via Amazon, et travaille dur pour les causes LGBTQ. Lady Gaga a également un nouveau petit ami, un diplômé de Harvard nommé Michael Polansky. Alors que leur relation est encore jeune, les deux ont été vues à plusieurs reprises et Lady Gaga n’hésite pas à montrer son nouvel amour sur les réseaux sociaux. Il est possible que la chanteuse superstar ait finalement trouvé «l’un».