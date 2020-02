Des socialistes de Miami retrouvés dans une voiture coulée après un plongeon fatal depuis un ferry

Deux femmes ont été retrouvées dans une étreinte à l’arrière d’une voiture coulée qui avait dévalé un ferry en Floride mardi.

Socialites Emma Afra, 63 ans, et Viviane Brahms, 75 ans, se sont noyées en s’étreignant après que la Mercedes d’Afra soit tombée dans les eaux profondes de 50 pieds de Government Cut, un canal entre Fisher Island – doublé “L’île privée la plus exclusive de Floride” – et Miami Beach, selon The Miami Herald.

Le ferry Pelican avait quitté l’île vers 16 heures pour son voyage de deux miles qui prend généralement environ 10 minutes. Les sauveteurs n’ont pas pu récupérer le véhicule avant 22h30 en raison de courants violents, selon la sortie.

CRÉATION CARDIAQUE: Des plongeurs de la police ont trouvé des corps d’Emma Afra et de Viviane Brahms en train de s’embrasser à l’arrière d’une voiture immergée sous l’eau.

Le Mercedes-Benz S560 2019 d’Afra était la voiture de tête dans la voie avant du ferry, à seulement quelques mètres de la barrière en bâche mince. Images aériennes obtenues par WPLG montre le matériel déchiré et un espace vide où la Mercedes était garée.

“Nous avons pensé qu’elle avait peut-être touché l’accélérateur au lieu du frein. C’est ce que tout le monde pense”, a déclaré Diane Siegel, une résidente de Fisher Island. CBS Miami. “Je vis ici depuis 23 ans et cela ne s’est jamais produit.”

Le Herald a cité des sources qui soutiennent une telle théorie, affirmant qu’ils croient qu’Afra a oublié de mettre l’automobile en stationnement puis a accidentellement frappé la mauvaise pédale, car des témoins ont affirmé que la Mercedes semblait accélérer et percuter la barrière.

Le porte-parole de la Garde côtière, Jonathan Lally, a déclaré à la publication que l’équipage du Pelican place des blocs sous les pneus du véhicule et on pensait qu’ils étaient utilisés sur la Mercedes d’Afra. Mais les enquêteurs disent que la Mercedes aurait pu facilement accélérer sur les blocs. Le navire n’est pas équipé de vidéosurveillance pour avoir capturé l’incident, selon l’exutoire.

John Hickey, un avocat qui a monté le Pelican, a déclaré au Herald que la mince barrière de bâche est inadéquate comme mesure de sécurité.

“D’autres ferries que j’ai vus ont de grandes barrières en acier qui forment également la rampe”, a déclaré Hickey. “Le filet sur le ferry de Fisher Island est assez insuffisant. Il est assez fragile. Il ne va rien retenir.”

Des femmes décédées après la chute d’une voiture d’un ferry

Afra et Brahms semblaient être des amis de longue date, car ils étaient bien connus dans les cercles sociaux de Miami et de New York, selon la publication. Ils ont été photographiés ensemble lors d’événements exclusifs, notamment l’ouverture d’une galerie d’art à New York en 2017 et une conférence d’art au Miami Design District en 2019.

Le maire de Miami Beach, Dan Gelber, a qualifié l’incident d’accident dévastateur.

“C’est une tragédie bouleversante. Quand nous en avons entendu parler, tout le monde s’est arrêté et a commencé à penser à ces pauvres âmes et à leurs familles. Je pense que toute la communauté est très choquée”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Je suis convaincu que la Garde côtière et les villes de Miami Dade qui seront impliquées entameront une enquête très approfondie pour résoudre ce problème et veiller à ce que rien de tel ne se reproduise”.

