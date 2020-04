Des vidéos émergent de l’arrestation d’une maman anti-Vaxxer sur le terrain de jeu ‘Play Date’

Des vidéos de la confrontation entre la police et une mère de l’Idaho à propos de son refus de quitter une aire de jeux ont été publiées.

Les femmes se rassemblant dans le parc ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une simple date de jeu – mais les critiques affirment qu’il s’agissait d’une manifestation organisée par des groupes d’extrême droite contre coronavirus ordonnances de verrouillage.

Plusieurs vidéos de la confrontation ont commencé à circuler en ligne, car un certain nombre de femmes participantes filmaient et diffusaient en direct.

K * ren: “Arrêtez-moi” Flic: D’accord K * ren: 😲 pic.twitter.com/5NJnPsSj8k – Scottie PIPM (@scottiepipm) 23 avril 2020

Les vidéos montrent le moment où Sara Walton Brady, 40 ans, a été arrêtée et emmenée menottée, après que la police ait finalement perdu patience après lui avoir demandé de quitter à plusieurs reprises.

“Mais nous devons encore payer des impôts”, explique-t-elle au début d’un clip. “Nous n’avons pas besoin d’un remboursement sur les parcs pour lesquels nous payons.”

Après avoir appris que l’ordre était de les protéger, elle répond: “Nous protéger de la vitamine D et laisser nos enfants jouer au soleil?”

Un officier lui a finalement donné un compte à rebours de cinq secondes pour partir. «Arrêtez-moi pour être dans le parc, faites-le», lance-t-elle – alors il le fait.

Les autres mères – certaines portant simultanément des fusils et des bébés – amassent les officiers pendant qu’elles l’emmènent, insistant pour qu’elles refusent les ordres pour des raisons morales, criant des statistiques sur le coronavirus qui n’est pas plus mortel que la grippe, et finalement des comparaisons avec Allemagne nazie.

Selon le Idaho Statesman, Brady est un militant anti-vax qui dirige le groupe Facebook Idahoans pour la liberté des vaccins, et a été impliquée dans un différend prolongé avec l’école de son fils au sujet de sa politique de vaccination.

Elle a été inculpée de délit d’intrusion et libérée plus tard mardi.

Mais après sa libération, la protestation contre son arrestation organisée par la deuxième alliance de l’amendement s’est déplacée de l’hôtel de ville au domicile du policier qui l’a arrêtée, qui devait être gardé par quatre de ses collègues de service.

“Je ne me suis pas réveillé aujourd’hui en pensant, j’emmène mes enfants au parc pour être arrêté – mais quand la tyrannie devient loi, la rébellion devient un devoir!” elle a dit aux partisans après sa libération, selon l’homme d’État. “Nous avons le devoir de résister à la tyrannie, sinon nous allons perdre notre république.”

À ce jour, plus de 877 000 cas de coronavirus ont été enregistrés aux États-Unis et près de 49 000 décès. L’Idaho représente à lui seul 1 766 cas, dont 51 mortels.

