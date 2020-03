Désolé les fans de ‘Riverdale’, ça ne ressemble pas à un crossover ‘Sabrina’

Les fans de l’émission The Chilling Adventures of Sabrina ont probablement beaucoup de chevauchements ou osons-nous dire, croisés, entre les fans de Riverdale. Les deux spectacles existent dans l’univers établi par leurs itérations originales dans le cadre d’Archie Comics et tous deux ont été créés par l’écrivain Roberto Aguirre-Sacasa. Les deux spectacles existent dans l’univers géographiquement proche, la ville natale de Sabrina, Greendale, n’étant qu’à une ville de Riverdale. Au-delà de ces similitudes fondamentales, cependant, le reste des informations devient un peu plus trouble et il n’est pas certain que les deux émissions se rencontreront réellement à l’écran.

Les fans veulent-ils vraiment un crossover Sabrina / Riverdale?

En regardant Twitter, il semble que certains fans soient un peu divisés sur la question de savoir si un crossover serait la meilleure ou la pire chose pour ces deux émissions.

Dans le camp pro-crossover, nous avons des tweets comme: «J’ai besoin d’un crossover Sabrina et Riverdale. Ils l’ont suffisamment taquiné »et« OK, mais où est l’épisode de crossover de Sabrina Riverdale? J’ai besoin de voir Archie combattre le diable. »

Dans le camp anti-crossover, nous voyons des tweets tels que: «Riverdale et Sabrina, un crossover potentiel? Je vous en prie, non. ” Cependant, d’autres applaudissent à l’appui de l’idée: «Les gens sont tellement en colère contre la PENSEE d’un crossover de Sabrina Riverdale. Je suis tellement désolé que vous n’ayez pas de goût! ”

Parfois, il y a des tweets qui défient la compréhension tels que: “Les filles ne veulent qu’une chose et c’est (un épisode de crossover riverdale / sabrina) dégoûtant”, et, “Je vais littéralement d * e si le crossover de sabrina et riverdale. comme si je voyais un personnage dans sabrina, je tomberais. ”

Est-ce que tomber est une bonne chose? C’est difficile à dire. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont faussement annoncé qu’il existe un crossover «confirmé» et ont même posté comme s’il s’était déjà produit. Alors, quel est le véritable statut d’un crossover potentiel selon ceux qui sont au courant?

Camila Mendes, Lili Reinhart et Madelaine Petsch | Emma McIntyre / VF20 / WireImage / .

Les stars des émissions donnent leur avis sur un crossover CAOS et Riverdale

Bien qu’ils existent dans le même univers, les deux spectacles sont toujours séparés l’un de l’autre. The Chilling Adventures of Sabrina est sur le service de streaming Netflix, tandis que Riverdale est sur la station de télévision en réseau, The CW. L’actrice Camilla Mendes, qui joue Veronica sur Riverdale, a dissipé la confusion en déclarant ce fait, ajoutant: “S’ils étaient sur CW, je pense que nous le ferions totalement.”

Kiernan Shipka, qui joue Sabrina, d’autre part, semble susciter des rumeurs contraires, bien que cela puisse être involontaire. Dans une interview accordée à Elle en janvier, on lui a demandé si les deux émissions se déroulaient même dans la même chronologie, à laquelle elle répond par l’affirmative (bien que cela ne soit toujours pas clairement établi). Elle a également laissé entendre qu’elle «se rapprocherait définitivement de Riverdale cette année».

Spoilers à venir sur celui-là.

Quels croisements, le cas échéant, sont en préparation?

Les téléspectateurs CAOS, s’ils sont tous rattrapés, savent maintenant à quoi Shipka faisait allusion: son personnage Sabrina a physiquement traversé la ville de Riverdale. Mais hélas, le changement de lieu physique n’a pas conduit à un épisode de croisement légitime ni inclus aucun des acteurs de Riverdale. Cependant, les fans espèrent toujours qu’un crossover sera encore à venir pour la saison 4, grâce à une émission officielle Instagram post-Sabirna Instagram faite de Shipka avec les acteurs qui jouent Archie et Kevin sur Riverdale avec la légende «Riverdale est un grand , endroit effrayant… ”

Il y a cependant un croisement qui s’est réellement produit, et les dirigeants montrent que continueront à l’avenir: Riverdale et Katy Keene. Le nouveau spectacle a lieu 5 ans après la chronologie de Riverdale et à New York. Veronica sera dans le cercle de Katy Keene, et le personnage Josie McCoy, joué par Ashleigh Murray, est dans les deux spectacles.