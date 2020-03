Destiney Rose détaille Shahs of Sunset Feud entre Reza Farahan et Mercedes Javid

“C’est un tour de montagnes russes et je n’aime pas les montagnes russes.” C’est ce que “Shahs of Sunset” étoile Destiney Rose a dit avoir été smack dab au milieu de la plus grande querelle de cette saison sur le spectacle Bravo.

“Je suis mal à l’aise, je vais le dire”, a déclaré la star de télé-réalité TooFab quand elle a balancé par le studio, après avoir été déchirée entre les costars Reza Farahan et Mercedes “MJ” Javid. “La réalité est que je devais dire ce que j’avais besoin de dire. Je regrette certaines choses, absolument je suis humain. Je fais des erreurs. Crucifie-moi, je le prends.”

ICYMI, l’ami de Destiney, Ali Ashouri, a affirmé que le mari de Reza, Adam, avait partagé des photos nues et des textes obscènes avec lui, ainsi que joué le strip Jenga avec d’autres hommes derrière le dos de Reza. Destiney a mis Reza de côté lors de sa propre pendaison de crémaillère et l’a rempli, avant qu’Adam ne dise finalement qu’il ne plaisantait que dans ses messages. Reza, Ali et Destiney se sont battus massivement lorsqu’ils se sont rencontrés pour discuter des allégations, car Ashouri a déclaré qu’il se sentait “harcelé sexuellement” par Adam.

Il a ensuite été affirmé que MJ était celui qui avait dit à Ali de le montrer à la caméra. Alors que Reza et Destiney ont finalement corrigé les choses, un autre combat énorme diffusé plus tard cette saison entre Farahan et Javid ne fera que les éloigner.

En repensant à son rôle dans le scandale, Rose a déclaré que “personne ne voulait vraiment être dans cette situation” et a été choquée lorsqu’elle a vu les textes d’Adam pour la première fois. “Il y a tellement de couches à cela et il m’est difficile de tout comprendre … mais ce qui est nul, c’est comment tout cela s’est passé”, a-t-elle expliqué. “Il existe des moyens de communiquer, il existe des moyens de gérer certaines situations, mais nous n’avons pas de brochure sur la manière de traverser certaines situations.”

Elle a admis que dire à Reza lors de sa propre fête était “la pire chose que vous puissiez faire”, disant que c’était une décision “grossière” de sa part. Cela étant dit, si elle ne l’avait pas fait à ce moment-là, Destiney pense qu’elle aurait eu l’enfer d’attendre pour dire quoi que ce soit. “C’est maudit si je le fais, maudit si je ne le fais pas”, a-t-elle dit. “Je n’ai jamais communiqué de mauvaises nouvelles à qui que ce soit, ce n’est pas mon truc. C’était tout simplement mauvais. Si je pouvais reprendre les choses, je changerais complètement beaucoup de choses. Malheureusement, ça se passe comme ça. fait.”

“Beaucoup de gens ont été blessés et nous y faisons encore face”, a-t-elle expliqué.

Quant à l’épreuve de force sauvage entre Reza et Ali, dans laquelle Reza a jeté de l’eau et s’est jeté sur lui, Destiney a déclaré que “l’énergie était folle” en ce moment. «J’avais l’impression de trembler», se souvient-elle, «Comment tout cela s’est passé, Dieu merci, j’étais là pour arrêter ce qui se passait. [Reza’s] mal, c’est quelque chose que vous ne prenez pas à la légère et ça craint la façon dont tout s’est déroulé. “

Croyant maintenant qu’elle a été créée par Ali et MJ, Destiney n’est plus en contact avec Ashouri. “Je ne lui parle pas du tout”, a-t-elle dit, avant de soulever la demande de Reza que toute la troupe coupe la communication avec lui.

“Je suis une femme indépendante très forte et je n’aime pas que quelqu’un me dise quoi faire, comment m’habiller, où aller, avec qui je devrais être, avec qui je ne devrais pas être, non”, a déclaré Rose à propos de Reza. demander. “Et quand il m’a dit ça, ça m’a dérangé, je suis humain. Mais j’ai aussi réalisé … tu dois faire attention à ton environnement. Je veux croire en les gens, je veux croire que les gens se soucient réellement, mais malheureusement, nous nous sommes mis dans des situations qui pourraient nous nuire. Dans ce cas, il avait raison, je dois me réveiller et réaliser qui j’étais autour de moi. “

Elle a ajouté qu’elle ne voulait pas croire que MJ avait joué un rôle dans la mise en place du scandale, mais a qualifié Reza d ‘”homme intelligent” qui a “d’autres sources” confirmant ses informations. “C’est une situation très difficile”, a-t-elle ajouté, “nous ressentons tous la colère. Nous tous.”

Les teasers pour le reste de la saison ont montré des images d’une confrontation sauvage entre Reza et MJ, un combat que Destiney a dit était “si intense que je voulais enlever ma perruque … et vous ne voulez jamais enlever votre perruque , parce que tu as une perruque cheveux plats! “

“C’était tellement sombre et profond”, a-t-elle ajouté à propos de l’explosion. “Vous allez le ressentir, vous savez ce que je veux dire. C’est tellement intense et c’est triste, c’est une amitié de 30 ans. Vous étiez comme des frères et sœurs.”

Même si elle a dit qu’elle espérait que “tout allait s’arranger” entre les deux anciens amis, elle a également le sentiment que sa positivité se fera “[bite] moi dans le cul “viennent les retrouvailles. Elle a également promis que ce n’était pas tout de la querelle, car le reste de la raison se concentrera également sur le voyage de grossesse de Golnesa, ses aventures commerciales avec Reza et un voyage en Arizona où quelque chose de fou se produit.

“Shahs of Sunset” est diffusé le vendredi sur Bravo.