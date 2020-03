Deux grandes stars ont été les pionniers du film, confirmant cette théorie majeure

Black Widow est sur le point de sortir en tant que premier film Marvel de 2020. Bien que l’identité du méchant principal du film n’ait pas été confirmée, une fuite de casting précoce qui a révélé que deux acteurs se préparaient pour des rôles principaux pourrait indirectement confirmer une théorie.

Rachel Weisz et Scarlett Johansson de «Black Widow» de Marvel Studios au panel Marvel Studios 2019 de San Diego Comic-Con International | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney)

“Black Widow” est le prochain film de Marvel à sortir

Le film sera le premier film du film de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Il ouvrira effectivement une nouvelle ère pour Marvel et sera le dernier film Marvel de Scarlett Johansson. Le film introduira probablement également un personnage pour reprendre le manteau Black Widow pendant le reste de la phase 4 et peut-être plus loin.

Black Widow ramène Johansson dans le rôle de l’assassin devenu vengeur, Natasha Romanoff. Florence Pugh est Yelena Belova, une figure sœur de Romanoff et une autre Black Widow. Rachel Weisz est également une veuve noire, Melina, qui est une figure mère de Romanoff. David Harbour est Alexei Shostakov alias Red Guardian et O-T Fagbenle est un personnage nommé Rick Mason.

Le film est un film prequel qui se déroule après les événements de Captain America: Civil War en 2016. Il trouvera Romanoff «tout seul» et devant «compter avec du rouge dans son grand livre». Les fans de Marvel qui ont regardé tous les films savent que la période de Romanoff entre Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie est peu connue. Cela remplira ce temps tout en se connectant à nos jours dans un MCU post-Endgame.

André Holland et Emma Watson étaient en place pour les rôles principaux

André Holland de Moonlight Fame et Harry Potter, ancien élève de Harry Potter, étaient tous les deux candidats.

Watson était en place pour le rôle de Yelena Belova, le personnage qui est fortement supposé reprendre le rôle de Natasha Romanoff dans la prochaine génération de Avengers. Ironiquement, Watson et Pugh ont joué ensemble dans le film 2019, Little Women.

Le rôle de méchant pour lequel Holland était partant n’est pas clair, mais il est probable qu’il auditionnait pour le rôle de Taskmaster.

Holland auditionne pour le rôle, car cela confirme le fait que le rôle principalement non divulgué d’O-T Fagbenle est en fait, Taskmaster.

La lecture de Holland pour le film confirme presque cette énorme théorie

Pour le moment, tout ce que nous savons, c’est que le nom du personnage de Fagbenle est Rick Mason, un allié de son S.H.I.E.L.D. jours qui est romantiquement intéressé par elle. Cependant, le personnage est probablement Taskmaster car l’identité du méchant n’a pas encore été révélée dans les nouvelles sur le film jusqu’à présent. Holland et Fagbenle ont des similitudes frappantes, ce qui ajoute une pléthore de validité à la théorie selon laquelle Rick Mason est Taskmaster.

Dans le rapport que Holland et Watson étaient en pourparlers pour le film, il y avait aussi le fait que Rachel Weisz était envisagée pour un rôle féminin, ainsi que Sebastian Koch et Alec Baldwin tous les deux pour un rôle masculin. Les deux personnages auraient aidé le méchant.

Maintenant, le personnage de Weisz, Melina Vostokoff, une veuve noire et une figure mère de Natasha, a également été théorisé pour être Taskmaster, bien qu’il s’agisse d’une théorie qui n’est pas si populaire. Mais, le fait que ce premier rapport dise que son personnage aiderait le méchant peut être vrai. Le personnage masculin assistant le méchant que Baldwin et Koch recherchaient est probablement le personnage non divulgué qui sera joué par Ray Winstone.

Black Widow sortira en salles le 1er mai 2020.