Deux satellites pourraient entrer en collision au-dessus des États-Unis ce soir – Pourquoi c’est une mauvaise nouvelle

Mercredi soir, une paire de satellites pourrait s’écraser au-dessus des États-Unis.

Les LeoLabs, qui traquent les débris spatiaux, ont averti que deux satellites morts se précipitent l’un vers l’autre à environ 32883 mi / h, et devraient actuellement se frôler avec un espace de seulement 39 pieds – une largeur de cheveux en termes d’espace spatial.

La probabilité de collision, qui fluctue tout le temps, se situe actuellement à seulement 1 sur 20 – révisée de 1 000 à 1 plus tôt cette semaine.

Le point d’impact potentiel est de 559 milles juste au-dessus de Pittsburgh, en Pennsylvanie, à 18 h 39 HNE.

Les LeoLabs ont déclaré que les deux objets sont IRAS, un télescope spatial déclassé lancé en 1983, GGSE-4, une charge utile expérimentale américaine lancée en 1967.

Parce que les deux sont morts, il n’y a aucun moyen de communiquer avec eux pour les éloigner l’un de l’autre. En raison de leur grande vitesse, ils n’ont qu’à se toucher pour se désintégrer tous les deux en milliers et milliers de petits morceaux.

2 / La distance totale des missiles de 12 mètres comprend:

11m radialement

0m en piste

5m en croix

Nous pouvons visualiser cette géométrie de conjonction à partir des vues de haut en bas et de côté de l’événement sur TCA: pic.twitter.com/Vo1fRPE2yH

– LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) 29 janvier 2020

S’ils entrent en collision, il n’y a aucun danger pour les Terriens, car aucun débris n’atteindra jamais la surface de la planète. Cependant, le danger qu’ils représentent est pour tout le reste en orbite.

“L’inquiétude est que nous commencerons à voir une réaction en chaîne où tous les satellites s’entretuer avec des éclats d’obus et l’espace deviendra inutilisable”, a déclaré Jonathan McDowell, astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. CNN.

“Les gens doivent se soucier de cela parce que nous dépendons de l’espace pour beaucoup de choses de nos jours, donc même si vous n’allez jamais dans l’espace, vous utilisez la technologie spatiale, avec des choses comme le GPS, Internet et les communications par satellite. Il y a donc beaucoup de préoccupation.”

Il a déclaré que l’énergie produite par une collision serait l’équivalent d’un camion d’une tonne frappant une personne à 100 milles à l’heure, soit 100 000.

Le PDG de LeoLabs, Dan Ceperley, a déclaré que les 60+ agences spatiales opérant actuellement dans le monde doivent travailler ensemble pour développer les meilleures pratiques et créer une économie durable avant de poursuivre notre rapide

commercialisation et expansion dans l’espace.

“C’est comme les océans. Les humains ont commencé par penser” c’est grand et vide, nous pouvons jeter tous les déchets que nous aimons et ça ne sera jamais un problème “”, a-t-il déclaré. “Ce n’est que lorsque les choses vont vraiment mal et presque trop tard pour réparer que nous commençons à nous inquiéter.”

