Deuxième anniversaire de True sur appel vidéo

Le deuxième anniversaire de la fille de Khloe Kardashian, True, aura lieu sur le chat vidéo au milieu de la pandémie de coronavirus.

True, la petite fille de la star de ‘Keeping Up With The Kardashians’, marque le jalon alors que le monde est toujours verrouillé et que la personnalité de la télévision réalité accueillera désormais la fête en ligne.

Une source a déclaré à la page 6 du New York Post: “Khloé, True et Tristan seront ensemble dimanche, mais il n’y aura pas de somptueuse fête Kardashian cette fois. Ils ne peuvent pas être avec le reste de la famille, alors elle a cuisiné des gâteaux individuels à déposer chez ses soeurs, son frère et sa maman, donc tout le monde en aura un. Ensuite, tout le monde se réunira sur Zoom dimanche pour chanter “Joyeux anniversaire” et souffler les bougies. ”

Et Khloe “ne peut toujours pas croire” que True a deux ans.

Elle a partagé précédemment: “Je ne peux pas croire que mon bébé aura DEUX ans ce dimanche. Le temps passe si vite !! Je suis tellement reconnaissante pour chaque seconde. (Sic)”

Selon certaines rumeurs, Khloe et Tristan auraient réconcilié leur histoire amoureuse depuis plusieurs mois maintenant, bien que des sources aient récemment insisté sur le fait que, malgré le fait qu’ils restent ensemble au milieu de la crise sanitaire mondiale, ils ne sont “pas de retour ensemble”.

Un initié a déclaré: “Khloé reste toujours à la maison avec True. Ils n’ont pas eu de rencontres avec les cousins ​​de True et ne jouent qu’à la maison dans l’arrière-cour. Tristan a été autour et est resté chez Khloé pendant quelques jours afin qu’il puisse passer du temps avec True. Ils sont tous en bonne santé. Khloé et Tristan ne sont pas de retour ensemble. Encore une fois, être les meilleurs co-parents est leur seule priorité. ”

Mais avant la pandémie de coronavirus, l’ancien couple passait beaucoup plus de temps ensemble, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ louant même Tristan comme une “grande personne”.

Elle a dit: “Je sais [True’s] papa est une personne formidable. Je sais combien il l’aime et se soucie d’elle. Je veux donc qu’il soit là. “

.