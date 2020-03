Diamond Jack a-t-il rompu avec Carlton à cause de sa sexualité?

Quand devez-vous dire à une date que vous êtes bisexuel? Love is Blind a soulevé une question importante pour les couples modernes. Les participants à l’émission, Diamond Jack et Carlton Morton ont développé une belle relation, jusqu’à ce que sa sexualité devienne un problème. Mais était-ce vraiment l’histoire des rencontres de Carton qui les a séparés, ou est-ce autre chose qui a détruit leur connexion?

Carlton a surpris Diamond avec un secret sur “Love is Blind”

La nouvelle émission de téléréalité de Netflix, Love is Blind, prend le contrôle du genre, et pour une bonne raison – l’émission est vraiment addictive.

Le concept est simple: un groupe d’hommes et de femmes sortent ensemble dans des pièces qu’ils appellent un «pod», où ils peuvent parler, mais un écran les sépare pour qu’ils ne voient pas à quoi ressemble l’autre personne. L’espoir est qu’ils établiront une connexion basée sur une véritable compatibilité au lieu de l’apparence physique.

Si un couple tombe amoureux et décide qu’il veut se marier, il pourra enfin se rencontrer en dehors des pods. Ils peuvent passer du temps ensemble en personne, établir une connexion physique et approfondir leur lien émotionnel avant le mariage.

Cependant, la relation d’un couple s’est rapidement désintégrée une fois qu’ils se sont rencontrés en personne. Diamond et Carlton, qui avaient une chimie incroyable lors de leurs rencontres, ont créé beaucoup de drame pour le spectacle pendant leurs vacances au Mexique. Mais ce n’était pas parce qu’ils ne se trouvaient pas attirants.

Au lieu de cela, c’était parce que Carlton avait gardé un secret pendant toutes leurs conversations. Carlton était sorti avec des hommes et des femmes de son passé.

Au lieu de le dire à Diamond, il a décidé de garder le secret jusqu’à ce qu’ils se rencontrent en personne. Mais à ce stade, elle avait déjà accepté l’engagement et sentait qu’elle avait été trompée. Savait-elle même le vrai Carlton? Que cachait-il d’autre?

L’argument de Carlton et Diamond est devenu explosif

Lorsque Carlton a révélé son secret, cela a jeté une énorme clé dans leur relation. Mais ce qui a le plus bouleversé Diamond, ce n’est pas le fait que Carlton soit sorti avec des hommes, c’est qu’il avait attendu si longtemps pour le lui dire.

Mais même cela ne devait pas être la fin de leur relation. Cela aurait été difficile, mais Diamond voulait vraiment trouver un partenaire pour construire une vie avec. Après quelques discussions et réflexions sérieuses, Diamond et Carlton auraient dû pouvoir dépasser ce problème. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à un problème encore plus grave. Ils ne savaient pas comment argumenter.

Lorsque Diamond a essayé de dire à Carlton combien il lui avait fait du mal en gardant sa sexualité secrète, il est rapidement devenu défensif. La discussion est devenue un argument à part entière, avec des cris, et pire encore: des insultes.

À un moment donné, Carlton a déclaré: “C’est pourquoi je ne traite pas avec des chiennes comme vous.” Il l’a appelée «ignorante», «stéréotypée» et a même insulté son apparence.

“Surveillez votre perruque, car elle continue de glisser”, a-t-il déclaré. “Il glisse depuis le premier jour.”

Bien sûr, Diamond n’a pas bien réagi à ces insultes. Elle lui jeta son verre au visage et partit en trombe. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Ce que Carlton a dit était extrêmement blessant et pas la façon dont vous devriez parler à quelqu’un que vous aimez.

Diamond a-t-il rompu avec Carlton à cause de sa sexualité?

Carlton a essayé de faire croire que Diamond le rejetait à cause de sa sexualité. Mais Diamond a clairement indiqué qu’elle était contrariée parce qu’il avait attendu si longtemps pour lui dire, pas nécessairement parce qu’il était sorti avec des hommes.

S’ils avaient vraiment essayé de parler de la situation calmement, Diamond aurait probablement pu surmonter cela. Ils auraient pu continuer ensemble, mais parce que Carlton avait été si prompt à l’insulter, la relation s’est détériorée de façon irréparable.

Diamond a récemment discuté de la situation avec Entertainment Weekly.

«Je pensais vraiment que Carlton aurait dû respecter ce que je ressentais», a-t-elle déclaré. «Il était vraiment agressif en disant ce qu’il ressentait et j’ai l’impression que je n’ai pas vraiment pu exprimer ce que je ressentais et dire ce que je voulais dire… Je n’essayais pas de l’attaquer ou de lui faire ressentir une sorte de façon… Je voulais qu’il comprenne mon point de vue et nous n’arrivions pas à un accord. Avant que je ne le sache, les choses sont devenues irrespectueuses. »

Tout ce que nous avons vu de Diamond renforce l’idée qu’elle voulait résoudre ce problème avec lui. Ce sont les commentaires irrespectueux et blessants qui ont vraiment déchiré leur relation, pas la sexualité de Carlton.