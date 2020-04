Diamond Jack dit qu’elle ne sait pas si elle et Carlton Morton seraient ensemble s’il lui parlait de sa sexualité plus tôt

Diamond Jack et Carlton Morton se sont fiancés et ont rompu la première saison de Love Is Blind de Netflix. Après que le couple se soit fiancé, Carlton a déclaré à Diamond qu’il était bisexuel lors de ce qui était censé être un voyage romantique au Mexique. La discussion s’est transformée en un argument passionné qui s’est terminé par le fait que les deux se sont séparés.

Carlton Morton | Paras Griffin / .

Après la diffusion de l’épisode, les fans se sont demandé ce qui s’était réellement passé entre Diamond et Carlton. Était-ce la sexualité de Carlton ou la nature de leur argument, ou autre chose?

Diamond et Carlton seraient-ils toujours ensemble si Carlton lui avait parlé de sa sexualité plus tôt?

Dans une interview avec le podcast Love In Sight, Diamond a déclaré qu’elle ne savait pas si elle et Carlton seraient ensemble s’il lui avait dit plus tôt. Elle sent qu’il l’a «volée» de ne jamais savoir.

«Je me sentais comme si on m’avait volé ce choix pour même prendre cette décision. Si vous m’aviez demandé si cela n’aurait pas fonctionné dans la réaction de Carlton, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Et cela revient à la même chose dans les pods. S’il m’aurait dit au début, je ne sais pas ce que j’aurais fait mais j’aurais certainement pris ma décision sur ce qu’il m’a dit, en étant honnête dès le départ », a-t-elle déclaré.

Diamond dit qu’elle pense que Carlton aurait dû lui parler de sa sexualité plus tôt. Carlton a répété maintes et maintes fois que vous ne pouvez pas précipiter une personne à parler de sa sexualité tant qu’elle n’est pas prête.

«Je pense qu’il aurait dû être honnête et me le dire depuis le début. Par exemple, “Hé, vous pourriez ne pas bien vous y mettre ou vous pourriez” – donnez-moi la possibilité de prendre ces décisions. Ne les faites pas pour moi. Et j’ai l’impression qu’il m’a pris ça », a-t-elle déclaré sur le podcast.

L’hôte a demandé à Diamond si elle était bisexuelle si elle aurait parlé à Carlton de sa sexualité dans les gousses.

“Ouais! Bien sûr, bien sûr que je le ferais. Je veux dire que c’est juste qui tu es », a-t-elle dit.

La vie de Diamond après «L’amour est aveugle»

Quant à la vie après Love Is Blind, Diamond dit qu’elle a été de haut en bas. Bien qu’elle ait reçu beaucoup d’amour, elle a également reçu une tonne de critiques de fans qui soutiennent Carlton.

«C’était bien et mal. Ça a été beaucoup de choses à gérer. Surtout quand vous voyez des gens vous appeler certains noms, disant que vous êtes une personne dégoûtante et recevoir des menaces de mort. J’ai juste l’impression que c’est juste extrême et les gens ne me connaissent vraiment pas », a-t-elle déclaré.

Diamond dit que si elle avait pu revenir en arrière, elle serait restée plus calme lors de sa dispute avec Carlton au Mexique. Mais elle se donne de la grâce parce que “vous ne savez jamais ce que vous ferez avant d’être mis dans cette situation.”

«Je déteste même maintenant que je me permets de sortir du caractère quand j’étais à la piscine en le maudissant, en jetant la boisson. Mais vous ne savez jamais ce que vous ferez avant d’être mis dans cette situation. Et ce n’était peut-être pas le meilleur choix à faire, mais c’est ce que je ressentais à l’époque. Je me suis sentie volée, je me suis sentie bouleversée », a-t-elle déclaré. “Donc, vous savez, pour aller de l’avant, je cherche juste à faire de bonnes choses et je ne permets pas aux commentaires négatifs de me retenir ou de me qualifier de personne. Je me connais et je suis en sécurité avec moi-même et je sais que je peux rebondir. Comme je l’ai dit, je suis construit à partir d’un tissu solide. “

Lire la suite: «Le baccalauréat: écoutez votre cœur»: Ryan Neal est immédiatement un fan clair favori