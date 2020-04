Dillon Passage dément les rumeurs concernant son mari Joe Exotic

“Tiger King” peut avoir terminé les choses sur Netflix, mais les retombées continuent.

Avec presque tout le monde impliqué dans les docuseries s’exprimant dans de nouvelles interviews, déclarations et spéciaux, le mari de Joe Exotic, Dillon Passage, revient sur certaines des affirmations les plus folles faites à propos de son homme.

Dans une interview radio avec AJ Gibson et Mikalah Gordon de CHANNEL Q’s The Morning Beat, il a réagi au producteur Rick Kirkham en disant que Joe Maldonado-Passage a un fils nommé Brandon qui est apparu brièvement dans le documentaire.

“Joe n’a pas d’enfants, d’accord?” dit Dillon. “J’ai récemment entendu la même rumeur, et je me disais, essayez-vous de me dire que je suis le beau-père d’un homme de 38 ans et que j’ai des petits-enfants? Joe était avec cette fille, elle s’appelait Kim. Mais quand Kim et lui se sont séparés, le frère de Joe est devenu avec Kim et ils ont eu un fils et c’est Brandon Chappell. “

Les hôtes ont également interrogé Dillon sur les affirmations que Jeff Lowe avait récemment faites concernant la vie sexuelle de Joe. Ils ont dansé autour des détails et nous ne les aborderons pas ici, mais Dillon a évoqué lui-même les allégations de bestialité de Lowe.

“De toute évidence, Joe n’était pas secret sur sa vie sexuelle. Il a peut-être fait des choses étranges”, a déclaré Dillon. “Il a évidemment eu plusieurs partenaires sexuels à la fois, ce n’est pas un secret. Mais j’ai entendu des allégations selon lesquelles Jeff aurait dit que Joe et [husband John Finlay] faisions l’amour avec des animaux au zoo et je pensais que c’était complètement ridicule. “

“Je n’ai jamais rien entendu de tel de la part de Joe”, a-t-il ajouté, “mais je ne l’admettrais pas non plus si j’étais lui.”

Il a également évoqué la spéculation que Carole Baskin a tué son mari – qualifiant diplomatiquement de “situation sommaire” qu’il laissera aux autorités – et a déclaré que sa propre famille pense que Joe a été “installé” après avoir regardé le documentaire.

Passage a ajouté que lui et son mari recevaient des nus comme des fous depuis la sortie de la série Netflix. “S’il a besoin de voir du weiner, laissez-le voir du weiner”, a déclaré Dillon, ajoutant qu’il n’était pas jaloux.

“Passer par mes demandes de messages sur Instagram, mes demandes de DM, est fou. Il y a tellement de bites”, a-t-il déclaré à propos de sa propre portée sociale. “Beaucoup d’entre eux ne valent pas la peine d’être regardés, laissez-moi vous dire cela. Ils sont soit super, très petits ou, comme, déformés. C’est beaucoup.”

Selon Dillon, il a également contacté Cardi B et Kim Kardashian pour leur aide à sortir Joe de prison, sans réponse jusqu’à présent.

Pour l’avenir, Passage a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de commencer à voir d’autres personnes pendant que Joe était derrière les barreaux. Il a expliqué qu’il n’était sur aucune application de rencontres, bien qu’il ait affirmé que Joe serait “très favorable” s’il décidait qu’il était “prêt à passer à autre chose”. Il a ajouté: “Je serai toujours dans l’équipe Joe et même si je décide de trouver quelqu’un, je vais toujours parler à Joe autant que moi.”

Il a ajouté qu’il ne “voulait pas être connu comme le” mari de Joe Exotic “” pour le reste de sa vie et espère se faire un nom. “Mon cœur réside dans la musique. Ce n’est pas le chant, mais les festivals de musique et le monde de l’EDM sont définitivement une grande partie de ma vie et j’adore danser, donc si je peux faire quelque chose avec ça, ce serait génial”, a-t-il expliqué. “Mais j’aime aussi autant les animaux. Il peut y avoir des choses dans le futur dans le monde EDM et dans le monde animal, alors restez à l’écoute pour ça!”

“Tiger King” est en streaming maintenant sur Netflix.