Dillon Passage reçoit «pas mal de nus»

‘Tiger King’s Dillon Passage a reçu “pas mal de nus” depuis qu’il a joué dans l’émission Netflix.

La star de la véritable émission policière – qui est mariée au marchand de tigres, Joe Exotic, qui est actuellement en prison – a révélé qu’il avait reçu quelques photos explicites des fans en ligne.

Il a partagé: “J’ai certainement reçu pas mal de nus de la part de gens et c’est comme” Gardez ça pour vous “. Je sais déjà à quoi ressemble une saucisse, je n’ai pas besoin de voir la vôtre aussi!”

Dillon trouve bizarre qu’il soit classé comme une célébrité car il se considère comme “juste un mec normal”.

Il a ajouté: “Les gens continuent de m’appeler une célébrité et je suis comme, je suis juste un mec normal. Je fais tout ce que tout le monde fait. Ce n’est pas comme si je vivais à Hollywood ou quelque chose comme ça! C’est définitivement bizarre , les gens qui veulent prendre des photos et me contacter. Je viens de découvrir qu’il y a une page de fans de Dillon Passage sur Instagram! Maintenant, j’attends juste la page de haine, honnêtement! ”

Joe Exotic a accusé Carole de ne pas avoir traité ses animaux de manière éthique et d’avoir tenté de la faire tuer avant qu’il ne soit emprisonné.

S’adressant à la radio Fubar, il a déclaré: “De toute évidence, faire attraper Carole pour avoir tué son mari est une chose énorme pour lui, qui, qui sait ce qui s’est passé. Les enquêteurs pourraient soit trouver quelque chose, soit ils ne le pouvaient pas. C’est vraiment dans les airs . S’ils le font, alors ils le font et s’ils ne le font pas, je ressens un peu pour elle parce que tout le monde a dit qu’elle a tué son mari et si elle ne l’a pas fait, cela doit vraiment avoir un impact sur elle. Je dirais que la principale priorité de Joe c’est son mariage à coup sûr. Je pense que son objectif principal une fois qu’il est sorti de prison est de reconstruire sa réputation parce qu’elle a été totalement ternie et mise en pièces une fois qu’il a été arrêté. Et il n’a pas pu raconter son histoire jusqu’à ce documentaire sortit de.”

