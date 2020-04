Dimitri Garcia, le petit ami belge d’Amber Portwood, fait ses débuts à l’adolescence

Avec son drame avec l’ex Andrew Glennon toujours en cours, un nouvel homme est entré Amber Portwood’s la vie et elle “Teen Mom OG” scénario.

Le nouvel épisode de mardi, les téléspectateurs ont eu leur premier aperçu de Dimitri Garcia, alors que la star de la télé-réalité a admis qu’elle avait “parlé à quelqu’un” après sa séparation volatile de Glennon.

Le traitant de “personne très gentille”, Portwood a révélé qu’elle l’avait rencontré sur Instagram.

“C’était super cool par rapport à ce qui m’arrivait. J’ai eu d’autres gars qui essayaient de me parler, il était le seul à n’avoir jamais fait de photos de bite et des choses comme ça”, a-t-elle déclaré à un producteur de la série. Elle a poursuivi en révélant qu’il est de Belgique, qu’il a 39 ans (10 ans son aîné) et “un très bel homme”.

Elle l’a prouvé en montrant une photo à son producteur, avant de dire qu’ils avaient décidé qu’il était temps de se rencontrer “puisque nous nous aimons autant.” Lorsqu’on lui a demandé si elle aborderait cette relation différemment de celles de son passé, elle a ajouté: “Je ne pense pas que je puisse faire quoi que ce soit de normal. Maintenant, c’est un Belge qui parle français!”

Les téléspectateurs ont vu cette barrière linguistique en action un peu plus tard dans l’épisode, lorsqu’elle a FaceTimed Dimitri depuis son téléphone. Après un commentaire perdu dans la traduction sur son sentiment de “confort”, il a plaisanté en disant qu’Amber était “ma nouvelle enseignante d’anglais”.

Il a ensuite exprimé sa “nervosité” à l’idée de la rencontrer pour la première fois, affirmant qu’il avait également “peur” de son voyage. Selon Amber, il prévoit de visiter les États-Unis pendant trois mois.

L’ex-père et le père d’Amber à Leah, Gary Shirley et sa femme Kristina ont également contribué à ce nouveau développement. C’est Gary qui a révélé que Dimitri a également «des enfants», ce qui a soulevé plus de questions pour Kristina.

“Ça va être difficile s’il a des enfants là-bas et Amber a des enfants ici”, a-t-elle dit à propos de la logistique de tout. “Je pense qu’il y a aussi une barrière linguistique.” Kristina a déclaré qu’Amber avait promis à Leah que ce serait un “non-aller” s’il ne cliquait pas avec elle, Leah disant qu’elle voulait que sa mère soit heureuse mais espérait aussi qu’elle “prendrait les choses lentement”.

Alors que Portwood poursuivait sa vie amoureuse, son autre ex, Andrew, a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de revenir dans le groupe de rencontres de sitôt.

Il a déclaré aux producteurs qu’il avait “pris le chemin de la paternité célibataire”, ajoutant que cela avait été “difficile” pour lui, “en particulier en étant loin de sa vie antérieure en Californie.

“C’est comme si vous étiez un père célibataire et super isolé. Je n’ai littéralement personne ici”, a-t-il expliqué. “La pensée d’être dans une relation n’est même pas sur mon radar, c’est une telle extinction. Tout repose sur la garde à vue et tout ça, si je suis autorisé à retourner en Californie, voir ma famille, ce serait génial.”

Il a dit qu’emmener son fils James avec lui “serait dans mon meilleur intérêt pour mon avenir” et pour celui de leur fils. “J’ai besoin de retrouver ma vie”, a-t-il ajouté, “j’ai profité de l’occasion pour venir ici et mettre ma famille ici pour avoir une famille avec [Amber]. ”

Maintenant, il a dit qu’il essayait juste de “retoucher les morceaux de ma vie”.

“Teen Mom OG” est diffusé le mardi sur MTV.