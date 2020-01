Dina Lohan nie être ivre lors de son arrestation

2020-01-13 20:30:05

Dina Lohan a nié être ivre lors de son arrestation au cours du week-end, lorsqu’elle a été accusée de conduite en état d’ivresse après avoir prétendument percuté un autre véhicule.

La mère de l’actrice Lindsay Lohan, âgée de 57 ans, a été arrêtée vers 18h30 samedi soir (01.11.20) après une collision de véhicules à Long Island, New York, dans laquelle sa voiture aurait percuté le côté d’un autre véhicule.

Elle aurait ensuite fui les lieux, mais la femme dans l’autre voiture l’a suivie jusqu’à son domicile, où des policiers sont venus l’arrêter.

À l’époque, le département de police du comté de Nassau l’a arrêtée pour un délit de conduite avec facultés affaiblies (DWI), ainsi que pour des accusations d’opérateur non autorisé, d’opérateur non enregistré, d’avoir quitté les lieux d’un accident et de plusieurs autres violations du code de la route.

L’avocat de Dina, Mark Jay Heller, a maintenant déclaré à TMZ que la star n’était pas ivre au moment de son arrestation, et a simplement fait une erreur en frappant l’autre voiture alors qu’elle sortait sa Mercedes d’un parking de l’Outback Steakhouse.

Heller affirme que Dina n’a vu aucun dommage et ne croyait pas que quelqu’un avait été blessé, alors il s’est éloigné de la scène.

Au moment de son arrestation, Dina a refusé de passer un alcootest, mais a maintenant insisté pour qu’elle le fasse parce qu’elle savait qu’elle n’était pas ivre et pensait que la police mentirait sur les résultats afin de l’arrêter.

La personnalité de la télévision a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre elle.

Dina et son avocat comparaîtront à nouveau en justice mercredi (15.01.20) après une audience préliminaire dimanche (12.01.20), où elle a déposé son plaidoyer.

Heller a déclaré dans un communiqué: “Dina Lohan et moi avons comparu aujourd’hui devant le tribunal de première instance. Nous avons déposé un plaidoyer de non-culpabilité pour toutes les charges. qui ont été portées contre elle, notamment une accusation de conduite en état d’ivresse. “

Mots clés: Dina Lohan, Lindsay Lohan

