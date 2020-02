‘Diners, Drive-In et Dives:’ Les 1 producteurs d’avertissement donnent des restaurants avant de filmer

Diners, Drive-In et Dives est devenu l’un des spectacles les plus populaires de Food Network. Le réseau diffuse constamment des marathons de «Triple D», et c’est principalement parce que son hôte, Guy Fieri, a rendu l’émission très populaire auprès de sa personnalité sortante.

Cela semble être un honneur incroyable pour les restaurateurs de voir leurs restaurants mis en évidence dans le spectacle, mais il y aurait un avertissement que les producteurs donneraient aux propriétaires avant le début du tournage.

Guy Fieri en tournage sur «Diners, Drive-Ins et Dives» | Gordon Chibroski / Portland Press Herald / .

«Diners, Drive Ins et Dives» est le spectacle auquel personne ne peut détourner le regard

Il est difficile de trouver quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de l’emblématique

Spectacle du Food Network. Depuis 2006, l’hôte Guy Fieri visite plusieurs restaurants

à travers l’Amérique du Nord et présentant les meilleurs plats, selon les avis des deux

clients et gourmets locaux. Et le spectacle suffit à donner faim à quelqu’un

s’ils viennent de se livrer à un repas de cinq plats.

Une fois que le spectacle de Fieri commence à montrer ces plats savoureux, il est difficile de détacher nos yeux. En plus de reconnaître le produit fini (nourriture incroyablement délicieuse), chaque épisode permet également aux fans de voir combien de travail est réellement consacré aux meilleurs plats d’un restaurant.

Guy Fieri s’est fait un nom massif en tant qu’hôte

Fieri n’a pas rejoint Food Network avec l’intention d’accueillir

un spectacle comme celui-ci. Au contraire, il a fini par remporter The Next Food Network Star en 2006, ce qui l’a amené à accueillir son

propre émission de cuisine, Guy’s Big Bite.

Le réseau s’est alors rendu compte que Fieri était la solution idéale pour un nouveau spectacle en préparation: Diners, Drive-Ins et Dives. Il a fini par devenir l’hôte, et l’émission a commencé à tourner en 2006 et a été créée en 2007. Maintenant, plus d’une douzaine d’années plus tard, l’émission est toujours en plein essor et est sans doute le programme le plus notable du réseau.

Fieri a accueilli «Triple D» depuis sa première

Les producteurs avertiraient d’un afflux de trafic après le tournage

C’est un grand honneur pour un restaurant d’être présenté dans un spectacle aussi populaire, et la plupart des restaurants sauteront probablement sur l’occasion d’être présentés. Mais aussi amusant que cela soit, il y aurait quelque chose que les producteurs avertiraient les propriétaires de restaurants avant le tournage: il y aura un afflux massif de clients une fois que l’émission sera diffusée.

“Quand vous recevez l’appel qu’ils passent avec lui, ils vous avertissent: cela changera votre entreprise pour toujours”, a déclaré un propriétaire de restaurant à propos de l’émission. Cela semble idiot, mais cela a du sens. Les restaurants doivent être préparés à la popularité de leur entreprise une fois qu’elle sera présentée au salon. Le réseau prévoit une augmentation de 200% des affaires une fois l’épisode diffusé, ce qui nécessitera plus de nourriture et probablement plus d’aide pour que tout se passe bien.

Le tournage n’est pas tout à fait comme il semble dans la série

Sur le spectacle, il semble que Fieri se promène simplement dans un

restaurant, discute avec des convives, et fait son chemin dans la cuisine. Bien sûr,

le tournage est un peu plus intense, et c’est normal. Selon Mashed,

les restaurants doivent être prêts à fermer pendant quelques jours pour filmer. Et le spectacle

aurait cherché ceux qui visitent le restaurant le plus souvent pour donner leur

avis de ses plats.

Fieri est le visage de l’émission, mais le travail acharné des restaurants ne passe pas inaperçu. Il semble qu’ils aient certainement gagné cet afflux de nouveaux clients.