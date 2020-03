Dionne Warwick a fait des infopublicités psychiques pour mettre de la nourriture sur la table

2020-03-23 ​​13:30:06

Dionne Warwick a admis qu’elle ne faisait que des informations psychiques afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.

Dionne Warwick a fait des publi-reportages pour le Psychic Friends Network afin qu’elle puisse «mettre de la nourriture sur la table» pour sa famille.

Le hitmaker “ C’est pour ça que les amis sont ” a co-organisé un informel de type talk-show avec la psychique de la télévision Linda Georgian dans les années 90 qui a encouragé les téléspectateurs à appeler un numéro de téléphone à tarif élevé 1-900 pour consulter un médium au taux de 3,99 $ par minute .

Dionne admet qu’elle n’était pas une adepte de la lecture du tarot ou de la voyance, mais elle a accepté le travail parce qu’elle avait besoin d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille pendant une période où elle ne faisait pas de musique.

Interrogée dans une interview accordée au journal britannique The Guardian si elle a fait le travail par passion ou pour un revenu, Dionne – qui a des fils Damon, 47 ans, et David, 51 ans, avec le défunt ex-mari William Elliott – a déclaré: “C’est exactement ce que c’était . C’était pendant une période où je n’enregistrais pas. Vous savez, ça gardait les lumières allumées dans ma maison et la nourriture sur ma table. C’était un pouvoir de gagner. J’ai gagné de l’argent que j’aurais normalement gagné si j’étais la route. C’est très simple. ”

Et quand on lui a demandé si elle croyait elle-même, elle a répondu: “Pas plus que quiconque. Vous demandez à quiconque dans le monde:” Quel est votre signe? ” et ils le diront. ”

Dionne, 79 ans, a déclaré que l’émission avait été un énorme succès – gagnant 128 millions de dollars par an à un moment donné – jusqu’à ce que “tout le monde se moque”, et a suggéré qu’elle était l’une des premières à être impliquée dans ce type de programme. , qui connut plus tard un regain de popularité.

Le lauréat des six Grammy Awards a déclaré: “C’était sûr [a success].

“Ensuite, tout le monde a mis un boo-boo là-dessus. Ils ont dit: ‘Qu’est-ce que tu fais, te moquer de ça?’ Mais maintenant, c’est tout ce que vous voyez à la télévision ou entendez parler des gens. Je suis connu pour être le premier à faire des choses. ”

La carrière de Dionne à la télévision ne s’est pas arrêtée là, en 2011, elle est apparue dans ‘Celebrity Apprentice’ avec Donald Trump, mais elle a admis qu’elle regrettait rapidement de s’être inscrite, c’est pourquoi elle s’est licenciée.

Elle a dit: “C’est arrivé au point où je sentais que ce n’était pas ce que j’étais censé faire avec mes 50 ans de carrière.”

La chanteuse de «Walk On By» avait l’habitude de s’entendre avec le président américain actuel, qui, selon elle, avait «toujours» été «très gentil» avec elle lorsqu’elle le rencontrait ou se produisait à son hôtel.

Elle a ajouté: “Le Donald Trump que je connaissais était très gentil. Il l’était vraiment. C’était un gentleman. Il ne m’a jamais dérangé.

“Je ne savais pas ce qu’il a fait avec quelqu’un d’autre mais je sais comment il m’a traité. J’ai fait des concerts dans son hôtel et il a toujours été très gentil avec moi.”

Cependant, elle a admis qu’elle ne le tenait plus en haute estime, tout en insistant sur le fait qu’elle ne pensait pas qu’il était juste de discuter de “politique, sexe ou religion”.

Elle a ajouté: “Je ne connais pas cet homme. Ce n’est pas l’homme que je connaissais. Point.

“La politique, la religion et le sexe sont trois choses qui devraient être totalement évitées dans la conversation.”

Mots clés: Dionne Warwick, Donald Trump, Linda Georgian

