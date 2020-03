Diplo prend ses distances avec les enfants face aux craintes des coronavirus

2020-03-17 12:30:06

Diplo prend ses distances avec ses fils après avoir été en contact avec “des centaines de personnes” au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le DJ et producteur de disques de 41 ans a pris la décision difficile de rester loin de ses deux fils Lockett, neuf ans, et Lazer, cinq ans, au milieu de la pandémie mondiale, car il ne peut pas être certain qu’il ne porte pas la maladie , et ne veut pas le transmettre à ses enfants ou à leur grand-mère.

Sur Instagram, Diplo a partagé une vidéo de lui-même et de son plus jeune fils pressant leurs mains de chaque côté d’une fenêtre en verre qui les sépare, et a écrit: “Mon fils est trop jeune pour comprendre la complexité de ce qui se passe. Mais ils ne sont pas inquiets et nerveux comme nous. Ils vivent dans une maison avec leur grand-mère qui est la plus vulnérable.

“J’ai été en contact avec des centaines de personnes au cours des quatre dernières semaines … Et je reste loin de la maison jusqu’à ce que je sois débarrassé du virus. (Sic)”

Le hitmaker «Genius» – dont le vrai nom est Thomas Wesley Pentz – a admis que «ça fait mal» d’être loin de ses enfants, mais fait un «sacrifice» pour s’assurer que ceux qui l’entourent sont «en sécurité».

Il a ajouté: “Cela fait mal parce qu’ils me manquent tellement qu’ils sont ce qui me fait me réveiller tous les jours et vivre et respirer, ils sont ma joie ultime, mais c’est mon sacrifice pour m’assurer que tout le monde autour de moi est en sécurité. t eu autant de temps à la maison depuis des années, et je voulais construire Legos et regarder des films avec eux .. Mais pour l’instant je vais juste rester par la fenêtre et les écouter jouer de la batterie et chanter pour moi .. (sic) ”

Diplo a également encouragé les gens à «penser aux autres» lorsqu’ils tentent de lutter contre le virus, car il s’est révélé particulièrement dangereux pour les personnes âgées, ainsi que celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Il a écrit: “Pensez aux autres dans chaque décision que vous prendrez dans les semaines à venir. Ce n’est pas un exercice .. Nous avons déjà suffisamment de nouvelles d’Italie, d’Iran, de Corée et de Chine sur les meilleures façons de ralentir cela … Nous devons être intelligents , sortir et interagir avec des groupes est annulé, mais la gentillesse n’est pas annulée, l’amour n’est pas annulé, l’empathie n’est pas annulée. Le bonheur n’est pas annulé … Restez forts pour ceux qui ne peuvent pas en ce moment (sic) “

