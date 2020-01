Diplo: Sia est un canon lâche

2020-01-27 11:30:06

Valeurs diplo ” [his] trop de relations avec Sia pour révéler s’il a accepté sa récente offre de SMS pour “sexe sans ficelle”.

Le hitmaker de “ Chandelier ” a récemment fait sensation en admettant que le producteur de 41 ans est l’une des rares personnes qu’elle trouve attirante et lui avait envoyé un texto pour se connecter, mais le DJ a refusé de se demander comment il avait répondu à la message.

Interrogé sur l’admission de Sia, Diplo a déclaré à PeopleTV: “Ce n’est pas un commentaire. Je l’aime à mort et j’apprécie beaucoup plus notre relation.”

Diplo a admis qu’il n’avait aucune idée que Sia laisserait échapper leurs conversations textuelles, mais il n’a pas été surpris car elle est un “canon lâche”.

S’exprimant lors des Grammy Awards à Los Angeles dimanche (26.01.20), il a déclaré: “Elle est un canon lâche, et elle fait tout ce qu’elle veut. Elle est spontanée et folle, donc je l’aime pour cela.”

Lorsqu’elle a récemment reconnu son attirance pour Diplo, Sia, 44 ans, a également laissé entendre qu’elle avait récemment adopté un enfant.

À propos du producteur, elle a déclaré au magazine GQ: “Une grande partie de notre relation est simplement consacrée à ne pas avoir de relations sexuelles afin de ne pas ruiner notre relation commerciale parce qu’il est super-dupeux.

“Cette année, je lui ai écrit un texte et je lui ai dit:” Hé, écoute, tu es comme l’une des cinq personnes qui m’attirent sexuellement, et maintenant que j’ai décidé d’être célibataire pour le reste de ma vie ” et je viens d’adopter un fils, je n’ai pas le temps pour une relation.

“‘Si vous êtes intéressé par du sexe sans cordes, alors lancez-moi.’ ”

Dans l’interview, Sia a salué Diplo comme “la chose la plus douce du monde” mais aussi “l’un des garçons les plus précaires que j’ai jamais rencontrés”.

Elle a ajouté: “Il ne pense pas qu’il est assez bon à quoi que ce soit. Il a une faible estime de soi.

“C’est tellement intéressant parce qu’il est l’une des personnes les plus talentueuses et les plus attirantes au monde. Mais il ne le sait pas.”

