Diplo triste sur le tournage

2020-02-27 07:30:05

Diplo était “très triste” après qu’un tournage ait eu lieu lors de sa performance au Brésil mardi (25.02.20), mais a promis de revenir sur l’événement l’année prochaine.

Le DJ de 41 ans occupait les platines lors d’une fête du carnaval de Sao Paulo lorsque des coups de feu ont été tirés, mais il ne veut pas que l’incident “mette fin à la liberté” apportée par “l’esprit” de l’occasion.

Diplo s’est rendu sur Instagram pour partager des photos de l’incident, dans lesquelles il pouvait être vu esquiver après les coups de feu.

Il a légendé le message en portugais: “Je suis très triste de savoir que les gens ont été blessés dans un moment de joie et de bonheur comme le Carnaval. Cela fait 20 ans que je suis venu au Brésil et c’était la première fois que je voyais un type de violence . Mais nous ne devons pas laisser cette fin à la liberté apportée par l’esprit du Carnaval. ”

Il a ensuite révélé qu’il avait prévu de continuer son set mais le pays a alors “commencé à pleurer” avec un orage.

Il a ajouté en anglais: “C’est un pays difficile .. Il est à l’épreuve des balles, peut-être même invincible .. C’est définitivement béni.

“Nous étions en fait prêts 15 minutes plus tard pour monter et faire un spectacle pour tout le monde à Sao Paulo, tout comme nous nous sommes assurés que les équipes médicales étaient bonnes … Mais c’est à ce moment-là que le tonnerre et la foudre ont commencé à couler comme si le Brésil se mettait à pleurer.”

Et Diplo – dont le vrai nom est Thomas Pentz – a juré de ne pas laisser le tournage l’empêcher de retourner dans la ville.

Il a conclu: “Je vous verrai l’année prochaine à Sao Paulo parce que vous savez que nous vous aimons[heart emojis]”

Bien que Diplo n’ait pas été blessé et emmené en lieu sûr lorsque les coups de feu ont été tirés, selon le journal The Sun, un homme et une femme ont été abattus lors d’une tentative de vol, mais ont survécu.

L’incident se serait produit lorsqu’un homme a tenté d’arracher une chaîne au cou d’un autre, ce qui a incité la future victime à sortir une arme à feu et à tirer son agresseur dans l’estomac, avec l’amie du voleur présumé frappée à la cuisse alors qu’elle a été pris entre deux feux.

