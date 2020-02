Direction de Caroline Flack: le CPS «devrait se regarder aujourd’hui» au lendemain de sa mort

2020-02-15 22:00:05

La direction de Caroline Flack affirme que le Crown Prosecution Service “devrait se regarder aujourd’hui” à la suite du décès du présentateur.

L’ancienne animatrice de ‘Love Island’ est décédée samedi (15.02.20) après s’être suicidée et sa direction a accusé le CPS de “montrer le procès” après qu’il a été affirmé que Caroline est décédée quelques heures seulement après avoir appris que le procès allait se poursuivre. .

Dans un communiqué, Francis Ridley de Money Talent Management, a déclaré: «Nous sommes dévastés par la perte de notre cliente et amie Caroline Flack. Ces derniers mois, Caroline avait subi une pression énorme en raison d’une affaire en cours et d’un procès potentiel qui a été bien rapporté. Le ministère public a poursuivi cette enquête en sachant non seulement à quel point Caroline était très vulnérable, mais aussi que la victime présumée ne soutenait pas la poursuites judiciaires et avait contesté la version des événements du CPS. Le CPS devrait se regarder aujourd’hui et comment il a poursuivi un procès-spectacle qui était non seulement sans mérite mais pas dans l’intérêt public. Et finalement a causé une grande détresse à Caroline. Nos pensées sont avec La famille de Caroline en ce moment. ”

Caroline a été arrêtée et accusée de coups et blessures à la suite d’une bagarre présumée à son domicile en décembre, pour laquelle elle a plaidé non coupable.

La présentatrice de télévision âgée de 40 ans avait déclaré que ce serait un “soulagement” lorsqu’elle serait en mesure de lui raconter “la face de l’histoire”, après avoir nié avoir agressé son petit ami Lewis.

Après sa comparution à Highbury Corner Magistrates ‘Court, elle a écrit sur ses histoires Instagram: “Heureusement, je sais que beaucoup d’entre vous ne croiront pas tout ce que vous avez entendu et lu après l’audience d’aujourd’hui … merci pour votre soutien et votre amour …. Ça va être un soulagement quand je pourrai donner ma version de l’histoire, quand je pourrai x. (Sic) ”

Le tribunal a entendu l’accusation alléguer que Caroline avait frappé Lewis “à la tête avec une lampe”, mais après l’audience, il est allé sur Instagram pour insister sur le fait qu’elle ne l’avait pas frappé avec l’objet.

Il a écrit: “Ça a été navrant de ne pas voir ma petite amie à Noël. Ce dont j’ai été témoin aujourd’hui était horrible. Elle ne m’a pas frappé avec une lampe. Les disputes se produisent tous les jours dans chaque relation. Éviscéré Je n’ai pas le droit de la protéger maintenant.”

Dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution, Caroline n’a pas été autorisée à voir Lewis.

