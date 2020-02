Disney a des nouvelles qui ne sont pas des déchets – ‘Toy Story 4’ rejoint la bibliothèque Disney + le 5 février 2020

Tout juste sorti de la première de Lamp Life, Disney propose un autre film Toy Story sur son service de streaming. Le chapitre suivant, et potentiellement le dernier, de l’histoire de Buzz, Woody et Jessie rejoint la bibliothèque de streaming Disney + le 5 février 2020. Voici ce que nous savons sur Toy Story 4 de Pixar et sa première sur Disney +.

“Toy Story 4” créé le 21 juin 2019

Woody et Buzz ont peut-être terminé leur voyage en tant que jouets d’Andy. Toy Story 4 de Disney et Pixar a raconté l’histoire de ce qui s’est passé en tant que jouets de Bonnie. Maintenant qu’elle est à la maternelle, Woody se charge de faire en sorte que Bonnie se sente aussi à l’aise que possible, même si cela signifie protéger son jouet préféré, une spork confuse, nommée Forky.

Leur voyage les emmène à un carnaval, où Woody rencontre sa vieille flamme, Bo Peep. Ensemble, ces personnages franchissent de nouveaux jalons et ce que cela signifie vraiment d’être un jouet. Depuis sa première, Toy Story 4 est devenu l’un des films les plus populaires de l’été, avec des films appartenant à Disney comme Spider-Man: loin de chez soi et Le Roi Lion.

Woody, Jessie et d’autres personnages de «Toy Story 4» | Disney / Pixar via .

«Toy Story 4» sera disponible sur Disney + le 5 février 2020

Avec l’adaptation 2019 du Roi Lion déjà sur la plateforme de streaming de Disney, certains fans se demandent quand Toy Story 4 rejoindra la bibliothèque Disney +. Récemment, Disney a partagé des nouvelles passionnantes pour les fans de ces films Pixar.

Le 5 février 2020, Toy Story 4 rejoint la bibliothèque Disney +. D’autres films produits par Pixar, y compris les trois premiers films Toy Story, Coco, Up et Brave, sont disponibles sur ce service de streaming.

Disney a quelques retombées liées à «Toy Story» sur sa plateforme de streaming

Bien sûr, les films Toy Story sont disponibles pour regarder en rafale sur ce service d’abonnement. Disney a poussé ses personnages un peu plus loin. Lorsque Disney + a été présenté en novembre 2019, Forky pose une question était une courte série originale disponible sur la plateforme de streaming. Là, la charmante cravate a exploré certaines des questions les plus difficiles de la vie avec certains des jouets de Bonnie.

Récemment, Disney + a présenté le premier épisode de leur court métrage d’animation original, Lamp Life. Ce clip explique ce qui est arrivé à Bo Peep entre Toy Story 2 et Toy Story 3, sur son chemin pour devenir un jouet perdu autonome.

“Quand on m’a demandé si je voulais réaliser un court métrage, sortant du rôle de superviseur de l’histoire de Toy Story 4, ils se sont dit: ‘Vous pouvez trouver quoi que ce soit de l’un des personnages du film'”, Lamp Life La directrice, Valerie LaPointe, a déclaré lors d’une entrevue avec Laughing Place.

“Mais pour moi, c’était une évidence que la seule histoire à raconter ou la grande question qui restait à la fin du film pour moi était” qu’est-il arrivé à Bo dans cet espace de temps? ” être sur une lampe de bébé pour être un jouet perdu? Il y avait tellement de matière sur le plancher de la salle de coupe d’idées cool que c’était l’histoire que je voulais raconter », a-t-elle poursuivi.

Toy Story 4 est disponible sur la plateforme de streaming de Disney à partir du 5 février 2020. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.