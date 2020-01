Disney + a-t-il simplement annulé la série Obi-Wan Kenobi de «Star Wars»?

Obi-Wan Kenobi avait des fans à «bonjour là-bas».

Star Wars: The Rise of Skywalker a peut-être mis fin au récit de 42 ans d’Anakin Skywalker et de sa lignée. Mais les fans de la saga – et les abonnés de Disney + – savent très bien que nous avons vu loin du dernier de la “galaxie loin, très loin”.

Lucasfilm a déjà annoncé une paire de nouvelles séries Disney + live-action entre Revenge of the Sith et A New Hope. Ces émissions se concentreraient sur Cassian Andor de Diego Luna et Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor. Ce dernier en particulier a excité les fans, mais le spectacle Obi-Wan Kenobi est-il déjà en difficulté?

Ewan McGregor et la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy au Disney D23 EXPO | Jesse Grant / . pour Disney

Disney + a annoncé un Obi-Wan Kenobi en 2019

Après des années de spéculation et de rumeurs, McGregor a finalement confirmé qu’il jouerait à nouveau Obi-Wan Kenobi lors de l’événement D23 Expo de Disney en 2019. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, l’a rejoint sur scène pour annoncer une série de Disney + en six parties durant l’exil du personnage sur Tatooine. Deborah Chow (The Mandalorian) dirigera la série.

Bien que la série n’ait pas de date de sortie, McGregor a expliqué comment la série sans titre Obi-Wan explorerait la psychologie du personnage. Après tout, Obi-Wan était responsable de la formation d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen), l’élu prophétisé. Au lieu de cela, Anakin s’est tourné vers le côté obscur et a aidé l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) à éradiquer l’Ordre Jedi.

Nous imaginons que la culpabilité fera des ravages sur Obi-Wan alors qu’il veille sur le fils d’Anakin, Luke. Ce garçon, comme le personnage le dira plus tard, est le «dernier espoir» des Jedi. Les fans des trilogies originales et préquelles attendaient donc avec impatience le retour de McGregor. La nouvelle série avait le potentiel de combler intelligemment l’écart entre les deux trilogies Star Wars de George Lucas.

Le retour d’Ewan McGregor pourrait être en difficulté

Ensuite, des rapports récents ont commencé à affluer dans la mesure où Disney + avait déjà annulé la série Obi-Wan Kenobi. Une telle décision semble irréfléchie, surtout compte tenu du soutien général que l’annonce a reçu des fans. Mais là encore, Lucasfilm est en proie à des drames en coulisse depuis des années. Ce n’était peut-être que le dernier virage malheureux de Star Wars.

Malgré le trio de succès de la trilogie de milliards de dollars, la saga a du mal à verrouiller une stratégie à long terme. Ainsi, certains fans et critiques ont sauté sur l’occasion pour se moquer de Lucasfilm pour sa mauvaise gestion de l’émission Obi-Wan Kenobi. Mais toute cette moquerie était peut-être un peu prématurée.

Un compte Twitter clairement étiqueté comme une parodie de nouvelles sur le divertissement a apparemment déclenché la vague de rapports. Cela n’a fait que semer la confusion chez les fans de Star Wars. Le spectacle Obi-Wan Kenobi est-il vraiment annulé, ou le tout est-il juste un malentendu sur les proportions galactiques?

Le nouveau spectacle «Star Wars» a-t-il été annulé?

Contrairement à ces précédents rapports, la série Disney + Obi-Wan Kenobi est toujours en préparation. ComicBook.com et d’autres sites réfutent déjà les rumeurs d’annulation de l’émission. Lucasfilm lui-même ne semble pas encore avoir publié de communiqué officiel. Mais l’entreprise peut ne plus ressentir le besoin, car le problème est déjà plus ou moins résolu dans la presse.

Pour être juste, nous ne savons toujours pas quand le spectacle Obi-Wan Kenobi devrait arriver sur Disney +. Kennedy a déclaré à J23 que tous les scripts avaient été écrits, le tournage étant prévu pour l’été 2020. Il est donc encore trop tôt pour savoir avec certitude quand la série sera prête à être publiée sur le service de streaming.

D’une part, le refus de Disney de s’engager sur une période spécifique ne fait qu’alimenter les fans. Ce même manque de détails complique la question de savoir si Rian Johnson des Derniers Jedi fera effectivement sa trilogie annoncée. Mais peut-être que Disney donne à Chow et à son équipe l’espace dont ils ont besoin pour faire du spectacle Obi-Wan Kenobi quelque chose de vraiment spécial.