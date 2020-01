Disney + débarque en Europe en mars

2020-01-21 09:30:03

Disney + arrivera dans les pays européens, dont le Royaume-Uni et l’Irlande en mars, et proposera la gamme complète de contenus, y compris la série à succès «The Mandalorian».

Le nouveau service de streaming a atterri aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et à Porto Rico en novembre de l’année dernière, mais le segment Direct-to-Consumer & International de Walt Disney Company a maintenant confirmé que Disney + commencerait à s’étendre à territoires d’Europe occidentale d’ici mars de cette année.

Le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse auront tous accès à Disney + le 24 mars, tandis que d’autres marchés, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal, suivront plus tard cet été.

Disney + coûtera aux utilisateurs au Royaume-Uni 5,99 £ par mois et ceux en Europe à 6,99 €, tandis que le coût de l’abonnement annuel est de 59,99 £ ou 69,99 €.

Le service de streaming offre aux fans de Disney la chance de regarder toutes leurs émissions et films préférés des marques de divertissement emblématiques de la société, notamment Disney, Pixar, Marvel, ‘Star Wars’ et National Geographic, ainsi qu’une programmation originale exclusive conçue pour le service.

Une fois abonnés, les utilisateurs auront accès à des émissions dont la série acclamée par la critique “ The Mandalorian ”, “ High School Musical: The Musical: The Series ” et “ Le monde selon Jeff Goldblum ”, ainsi que de nombreuses autres. productions originales aux côtés de contenus classiques.

Les utilisateurs pourront profiter de Disney + sur presque tous les principaux appareils de télévision mobiles et connectés au lancement, y compris les consoles de jeux, les lecteurs multimédias en streaming et les téléviseurs intelligents.

L’abonnement donnera aux utilisateurs un accès à une visualisation de haute qualité et sans publicité sur jusqu’à quatre flux simultanés, ainsi que la possibilité de télécharger du contenu illimité sur jusqu’à 10 appareils.

Les utilisateurs peuvent même créer un profil pour enfants pour leurs petits, qui comprend une interface conviviale et conviviale pour les enfants pour accéder à du contenu adapté à l’âge.

Le service d’abonnement sera disponible sur Disneyplus.com

