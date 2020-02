Disney dit que l’avenir de «Stars Wars» est à la télévision, taquine les retombées mandaloriennes

Bien qu’il n’ait peut-être pas ressemblé à ça après “Solo”, “The Last Jedi” et “The Rise of Skywalker”, le PDG de Disney, Bob Iger, a assuré aux investisseurs et aux fans que l’avenir de “Guerres des étoiles” est en effet brillant.

Cela pourrait sembler un peu différent pendant un certain temps, car il a souligné que la société examine le succès révolutionnaire de Pedro Pascal “Le Mandalorien” – à la fois critique et fan-embrassé – comme un modèle pour l’avenir immédiat de “Star Wars”.

“La priorité au cours des prochaines années sera la télévision”, a déclaré Iger aux actionnaires lors de son dernier appel aux résultats financiers trimestriels. Plus précisément, il a annoncé le retour de “The Mandalorian” pour sa deuxième saison en octobre 2020, et a teasé ce que les fans peuvent chercher à se produire à la fois dans cette série et peut-être en sortir.

Il a parlé de “la possibilité de perfuser [the Disney+ series] avec plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de séries “, tout en promettant qu’il y a” plus à venir “même après la prochaine saison 2. Compte tenu de ce qui a frappé un smash, et un titre de renom pour Disney + , cela ne surprend personne.

Les fans de longue date de “Star Wars” savent à quel point il peut être réussi de transformer des personnages en leurs propres histoires et sagas, comme cela se déroule depuis des décennies dans l’univers élargi des livres, des bandes dessinées et des jeux vidéo, avant et après le redémarrage de Disney. ceux-ci et créé une continuité “Legacy”.

Mais le fait est, il y a littéralement des milliers de personnages et de scénarios à travers des millénaires qui ont réussi à élargir l’univers de “Star Wars”. Les séries de livres et de bandes dessinées ont prouvé que les fans adopteront également la narration longue dans ce monde, sans parler de son incroyable succès à travers plusieurs séries animées.

Les fans réclament que Disney propose une histoire en direct se déroulant dans l’univers de “Star Wars”, et “The Mandalorian” prouve qu’il n’a pas du tout à être nécessairement lié aux histoires de “Episode” pour être adopté par fandom. Ça doit juste être bon.

Cela dit, ils sont également très excités Ewan McGregor la prochaine série “Obi-Wan” – qui est actuellement en cours de réoutillage de script – et la série dérivée “Rogue One” avec Cassian Andor de Diego Luna.

Il y a donc de la vie qui peut jaillir des films et des “Mandalorians”, mais Disney ne devrait pas hésiter à expérimenter des histoires et des personnages entièrement nouveaux dans cet univers aussi.

Cela dit, si Disney voulait que quelque chose de bon sorte de “Solo”, ils pourraient rapidement se pencher sur les aventures en cours de Lando Calrissian de Donald Glover, ou même une exploration de la façon dont Dark Maul de Ray Park a survécu à “La Menace Fantôme” et son montée en puissance ultérieure.

Bien sûr, cela ne signifie pas que “Star Wars” a disparu des multiplexes pour toujours. Rian Johnson travaillerait toujours sur une nouvelle trilogie cinématographique, tandis que l’honcho en chef de Marvel, Kevin Feige, développe également un film, bien qu’aucun de ces projets n’ait de calendrier pour entrer en production, et encore moins de voir une sortie en salles.

