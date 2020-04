Disney + doit vraiment cesser de manquer de respect aux Muppets

Kermit the Frog était un élément récurrent sur Sesame Street à l’époque. Mais les Muppets ne sont pas vraiment apparus avant 1975. C’est à ce moment-là que The Muppet Show a fait ses débuts aux heures de grande écoute, lançant ce qui est depuis devenu une franchise de plusieurs décennies.

Les personnages ont ensuite joué dans plusieurs séries télévisées, d’innombrables spéciaux et films et huit sorties en salles. Mais la propriété de la franchise a changé de mains au fil des ans. En 2004, Disney a acquis les Muppets d’une manière similaire à son achat de Pixar, Marvel et Lucasfilm au cours de la décennie suivante.

Mais comment la maison de la souris gère-t-elle les Muppets de nos jours? Pas génial, selon les options de streaming de la bibliothèque Disney +.

Miss Piggy et Kermit la grenouille à l’O2 | Antony Jones / . pour AEG – The o2

Disney n’a pas développé correctement la marque Muppet

Avant l’acquisition de Disney, la société avait établi une relation de longue date avec les créations phares de Jim Henson. Ces projets comprenaient The Muppet Christmas Carol et Muppet Treasure Island, sortis respectivement en 1993 et ​​1996. Après la finalisation de l’accord, Disney a finalement relancé la franchise avec le succès de 2011 The Muppets. Cependant, cette résurgence n’a pas duré longtemps.

Trois ans plus tard, Muppets Most Wanted gagnait moins de la moitié du box-office mondial des Muppets. Disney a apparemment présenté le film, choisissant de se concentrer sur une sitcom de courte durée inspirée de The Office. Un Muppet Babies redémarré – basé sur l’émission pour enfants des années 1980 – est le seul projet majeur depuis 2015.

Disney + manque une grande partie de la bibliothèque Muppet

Nous ne pouvons pas nécessairement reprocher à Disney de ne pas avoir injecté des centaines de millions de dollars dans la franchise. Après tout, aussi aimés que soient ces personnages, ils ont rarement inspiré une participation monstrueuse au grand public. Au contraire, les Muppets fonctionnent mieux lorsqu’ils opèrent à plus petite échelle. Mais Disney n’a certainement pas rendu la franchise super accessible aux fans intéressés.

Un récent article de Vanity Fair a exploré la mauvaise gestion des personnages de Henson par Disney, en particulier sur Disney +. Le service de streaming propose des tonnes de «chaînes» et de «collections» pour des marques comme Marvel, Pixar, Star Wars et même National Geographic. Mais les personnages n’ont aucun moyen de contrôler les utilisateurs. De plus, la bibliothèque est scandaleusement à court du contenu de la franchise.

Sur les huit films de la franchise, six d’entre eux sont comptabilisés, tout comme la plupart des récents contenus Disney. Mais la série de cinq saisons du Muppet Show, les Muppet Babies originaux et de nombreux autres programmes sont encore introuvables. Peut-être que les complications liées aux licences sont à l’origine, mais même si c’est le cas, Disney + ne fait aucune faveur à Kermit.

Quel avenir pour Kermit, Miss Piggy et ses amis?

Heureusement, comme le souligne la pièce Vanity Fair, les fans pourraient avoir des raisons d’espérer quelque chose de mieux au coin de la rue. En février 2020, Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company, a annoncé qu’il démissionnait. Iger a hérité de l’acquisition de Muppet de son prédécesseur Michael Eisner et n’a jamais fait de la franchise une priorité.

De nombreux projets potentiels ont été abandonnés au cours des 15 dernières années. Mais pour le moment, le seul projet à venir de la franchise est Muppets Now, une série Disney + prévue pour l’été 2020. Peut-être qu’un changement de direction signifie que Disney pourrait «allumer les lumières» sur d’autres projets, tels que le co-nixed Muppets Live Another Day co- écrit par Josh Gad, un habitué de Disney.

Même si Kermit et compagnie ne seront jamais aussi énormes que les Avengers, l’héritage de Henson mérite mieux. Des générations de fans se révéleront plus de bonté Muppet si Disney le produit. Nous ne pouvons qu’espérer que Chapek voit la rentabilité potentielle de Kermit la grenouille et de son groupe hétéroclite d’adaptables adorables.