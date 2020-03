Disney + pourrait faire revivre les émissions de télévision Marvel annulées – mais le fera-t-il?

Depuis que la série télévisée de Marvel est tombée sous le coup de l’annulation, les fans se demandent s’il serait possible pour Disney + de les faire revivre. Les fins d’émissions comme Daredevil et Jessica Jones sur Netflix et The Runaways sur Hulu ont laissé les fans lésés car ils sont plus ou moins partis en même temps.

Maintenant que Marvel est sur le point de déployer cinq séries d’ici 2021, avec trois autres à suivre sur un site indéterminé, les fans espèrent sinon optimistes que leurs anciens favoris sont revenus.

Pourquoi Marvel a annulé ses émissions de télévision

Jessica assise à son bureau sur Jessica Jones Saison 2 | Netflix

Alors que Netflix est connu pour annuler des émissions et consterner les téléspectateurs, d’Orange est le nouveau noir à Spinning Out, les annulations de Marvel n’étaient pas vraiment de son fait. Le streamer leader a tendance à plafonner les émissions après avoir couru pendant 4 ou 5 saisons au mieux parce qu’ils veulent retourner leur contenu, ce qui a vraiment motivé les annulations a été un changement de direction chez Marvel.

Marvel Television était responsable de ces émissions et de celles qui ont été diffusées sur ABC comme Agents of SHIELD et sur Freeform comme Cloak et Dagger. Alors que la plupart des émissions ont eu une forte audience, Marvel a commencé à voir un succès croissant avec ses films produits par Kevin Feige. Peut-être plus important encore, le propriétaire de Marvel, Disney, avait les yeux sur son propre service de streaming.

En un mot, Marvel et Disney ont décidé de plier Marvel Television et de confier à Feige la responsabilité des films et des émissions de télévision. Cela signifiait des spectacles basés sur le succès phénoménal de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Tout comme les fans s’attendent à ce que le MCU puisse produire ses propres films sur la base d’anciennes propriétés de Fox comme X-Men et Fantastic Four, ils peuvent ressusciter les émissions de Defenders et les autres. Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Disney + pourrait-il ressusciter les spectacles?

Sur Reddit, les fans ont saisi un article CNET sur Disney + qui comprenait cette déclaration clé: “Kevin Mayer, le responsable de Disney en charge de Disney Plus, a déclaré que Disney Plus pourrait éventuellement relancer les émissions annulées.” Cela suggère qu’il y a de l’espoir, mais certains fans ont suggéré que les espoirs ne devraient pas être trop élevés.

Un fan a souligné que l’article contient principalement des informations plus anciennes et qu’il comprend également cette information clé. «Les termes de leur accord initial pourraient restreindre Disney Plus à toute reprise jusqu’en 2020, selon un rapport. “C’est évidemment cette année, mais rien n’indique que des reprises de spectacles soient en cours.

De plus, avec le coronavirus qui arrête Hollywood, il semble particulièrement improbable que les réveils apparaissent de sitôt s’ils sont même en perspective. Pour l’instant, l’accent reste sur The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki What If et Hawkeye, cette année et l’an prochain, avec Moon Knight, Mme Marvel et She-Hulk à suivre à une heure indéterminée plus tard.

Disney + a besoin de nouveaux contenus

D’un autre côté, Disney + peut utiliser tout le nouveau contenu qu’il peut obtenir. Bien que plus de personnes que prévu soient restées fidèles au service après la fin du Mandalorian, il n’y a pas de nouvelle série majeure sur le pont avant The Falcon et le soldat d’hiver à l’automne.

Dernièrement, Disney s’est appuyé sur ses films record de 2019, dont Toy Story 4, Aladdin et The Lion King pour garder les téléspectateurs. Disney a même mis Frozen II en service plus tôt que prévu alors que la crise pandémique se profile et menace de garder les familles à la maison pendant plusieurs semaines.

Avec autant de points d’interrogation tourbillonnant maintenant, Disney et Marvel pourraient bien proposer des idées d’histoires pour une gamme de Defenders ravivée s’ils ne l’ont pas déjà fait. Même si les reprises ne peuvent pas entrer en production de sitôt, il pourrait être judicieux d’avoir trop de contenu sur le pont plutôt que pas assez.