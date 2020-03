Dita Von Teese a cessé de faire la fête pour le travail

2020-03-08 07:30:03

Dita Von Teese a cessé de faire la fête parce qu’elle se sentait “responsable” de ses émissions, mais elle a plutôt des célébrations discrètes dans les coulisses.

La star burlesque de 47 ans aimait sortir quelques verres après ses performances, mais elle préfère maintenant une célébration plus discrète afin qu’elle puisse toujours se sentir à son meilleur.

Elle a dit: “J’avais l’habitude de sortir et de faire la fête après, mais j’ai en quelque sorte cessé de le faire parce que je sens que j’ai une bien plus grande responsabilité pour rendre le spectacle génial.

“Mais nous avons des soirées dans les coulisses où nous ouvrons une bouteille.

“Si je suis au Royaume-Uni, Claridge est un favori quand je mérite un régal.”

Quand elle ne travaille pas, Dita aime se détendre les soirées à la maison avec son chat.

Elle a dit: “J’essaie de couper mon temps de travail à 19h pour avoir entre 20h et 22h pour me détendre.

“Si je ne joue pas, c’est à ce moment-là que je vais dîner et rester à la maison. Je suis un peu à la maison.

“J’adore le bain. Mon chat, qui est une sorte de célèbre star Instagram, aime me regarder prendre un bain.

“Il aime l’eau mais il ne veut pas y entrer donc je fais de petites gouttelettes d’eau et je les mets sur son visage. Il adore ça.

“J’adore me retirer, entrer dans le bain avec mon chat qui me regarde.

“Il avait l’habitude de tourner avec moi mais il a 16 ans maintenant, donc je ne le ramène pas vraiment.”

La beauté aux cheveux corbeau s’évade dans sa cabane en rondins rurale et aime inviter des amis à des dîners décalés.

Elle a déclaré au magazine britannique Grazia: “J’ai une petite cabane en rondins dans les bois, à environ une heure et demie de route, alors j’aime y aller et me détendre quand je le peux.

«J’adore divertir. Quand des amis viennent, j’aime vraiment un dîner de partage de plats cuisinés. C’est amusant pour moi, d’abord parce que je n’ai pas à tout cuisiner, mais aussi mes amis aiment présenter leur plat.

“Je suis un peu connu pour mes soirées à thème, j’ai eu une fête Fun-do Fondue où tout le monde devait porter une coiffure amusante et nous avons mangé de la fondue.

“Je m’ennuie juste du dîner normal. J’aime quelque chose de drôle.”

