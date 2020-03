Dixie Chicks lance un nouveau briquet à gaz, sa première sortie en 14 ans

Après une pause beaucoup trop longue, le Dixie Chicks sont de retour.

Mercredi matin, le trio – composé de Natalie Maines, Emily Strayer et Martie Maguire – ont abandonné leur premier single officiel depuis la sortie en 2006 de “Taking the Long Way”. La chanson, “Gaslighter”, vise un homme dont les mensonges répétés font des ravages sur sa femme.

Le groupe a également déposé une vidéo avec la chanson:

“Gaslighter, denier, faisant n’importe quoi pour aller plus loin”, chantent les femmes dans le refrain. “Gaslighter, big timer, répétant toutes les erreurs de ton père.”

Les paroles suivent une femme qui déménage en Californie avec son mari pour poursuivre ses rêves à Hollywood. Dire que l’industrie l’a accueilli “à portes ouvertes”, ajoutent-ils, “peu importe ce qu’ils vous ont donné, vous en vouliez toujours plus”.

“Gaslighter, tu m’as cassé, tu es désolé mais où sont mes excuses?” demandent-ils, avant les paroles puis racontent l’histoire d’un divorce litigieux. “Vous pensiez que je ne le verrais pas si vous me le mettiez dans la figure, vous donniez tout mon argent, vous vous éloigneriez avec plaisir”, poursuit la chanson, “Vous pensez que c’est justifiable, je pense que c’est assez cruel. Vous vous connaissez mentez mieux quand vous vous mentez. “

Appelant l’homme à ne pas prendre la route et essayant de faire ressembler la femme à la folle, ils hurlent, “Sauvegardez vos histoires fatiguées pour votre nouvelle personne, parce que ce sont des mensonges.”

Maines avait précédemment déclaré que la nouvelle musique du groupe avait été inspirée, au moins en partie, par son divorce avec la star de “Heroes” Adrian Pasdar.

“Quand j’ai commencé à divorcer, j’avais beaucoup à dire. Cela m’a incité à être prêt [for new music]”dit-elle dans une interview avec le podcast Spiritualgasm l’année dernière. “L’écriture de chansons est vraiment difficile pour moi, et je pense que pendant de nombreuses années, je n’ai pas voulu analyser ma vie ou ma relation. J’étais juste dedans et dévoué et dévoué, et si j’avais commencé à écrire des chansons à ce sujet, cela pourrait ça n’a pas été bon. Je ne veux pas dire que j’étais dans un “mode de survie”, ce n’était pas comme ça, mais je n’étais pas prêt à m’ouvrir comme ça. “

“Et puis quand ma relation s’est effondrée, j’ai donc eu beaucoup à dire”, a-t-elle ajouté. “Notre dernier album était le plus personnel et le plus autobiographique que nous ayons jamais été. Et celui-ci est 10 fois plus important.”

Maines s’est séparé de Pasdar en 2017 et une bataille juridique désordonnée a suivi, dans laquelle il a demandé une pension alimentaire pour le conjoint et les enfants. Ils ont réglé la question en décembre 2019. Depuis la sortie de leur film “Taking the Long Way” (qui ne comprenait pas “Ready to Make Nice”), les trois femmes ont divorcé. Cependant, Emily a épousé plus tard Martin Strayer en 2013.

Bien qu’il s’agisse de leur première chanson en tant que groupe depuis des années, ils ont collaboré avec Beyonce sur “Daddy Lessons” en 2016 et Taylor Swift sur sa chanson de 2019 “Soon’ll Get Better”.