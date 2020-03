DJ en quarantaine, DJ D-Nice, vient de créer une playlist Spotify

Cela fait une semaine que DJ D-Nice a donné une fête virtuelle époustouflante sur Instagram en direct. Les fans en parlent toujours et heureusement, Nice n’a pas ralenti le niveau de divertissement qu’il propose pendant la quarantaine. Le DJ populaire a intensifié le jeu encore plus en s’associant à Spotify pour offrir aux mélomanes un régal sous la forme d’une liste de lecture personnalisée à écouter pendant que la nation reste dans un certain niveau de verrouillage.

DJ D-Nice | Frazer Harrison / . pour Spotify

Soirée de mise en quarantaine Instagram de DJ D-Nice

Nice a décidé de remonter le moral de tout le monde pendant sa mise en quarantaine à cause du coronavirus en organisant une fête en direct impromptue depuis sa propre cuisine dans sa maison de Los Angeles. Le célèbre DJ n’a épargné aucune dépense pour créer une ambiance que les auditeurs ressentiraient dans un véritable club bondé. Il a installé sa station d’accueil avec son célèbre chapeau haut de forme qu’il est connu pour porter, ses platines et son microphone, et certaines de ses libations préférées pour profiter tout au long de son ensemble.

Voir ce post sur Instagram

Je n’aurais jamais imaginé que la meilleure fête que je créerais et DJ serait dans le confort de ma propre maison. Homeschool est une chose! Hier, c’était absolument fou. Le nombre d’artistes et d’amis qui ont pratiquement fait la fête avec moi a largement dépassé mes attentes. Je ne ressens que de la gratitude. Merci à tous ceux qui ont soutenu. Cela a été un excellent moyen de garder le moral. Bénédictions! Envoyer un peu d’amour à ma famille. Bravo à tous mes dirigeants de l’industrie! Beaucoup d’amour à tous les artistes! JLo, Drake, Naomi Campbell, De La Soul, Black Thought, Diddy, Bun B., Keri Hilson, Will Packer, Gabrielle Union, HER, America Ferrara, Donnie Wahlberg, Uncle Luke, Russell Simmons, Dapper Dan, Rob Morgan, Mary Blige, DJ Khaled, TI, Kelly Rowland, Common, Lance Gross, Queen Latifah, DJ Clark Kent, Rich Medina, DJ Tony Touch, Stretch Armstrong, Traci Ellis Ross, Ne-Yo, Usher, DJ Premier, Swizz Beatz, NO ID, Yvette Noel Schure, Erykah Badu, Fat Joe, Jay Electronica, PNB Rock, Nile Rogers, Fonzworth Bentley, Marisa Tomei, Michelle Williams, Victor Cruz, Karruenche Tran, Ciara, Daymond John, Angie Martinez, Groce Theory’s Bryce, Tank , Cam’ron, Ludacris, Fabolous, Dorian Missick, Yvette Nicole Brown, Tasha Smith, Jadakiss, Kwamé, Chris Spencer, Royale Watkins, Estelle, Bresha Webb, Jermaine Dupri, Vanessa Williams, DJ Aktive, Lee Daniels, Affion Crockett, MC Lyte, Ro James, D-Dot Angelette, Kenny Burns, Tika Sumpter, Marlon Wayans, Lauren London, Loni Love, Dallas Austin, Jun e Ambrose, April Walker, Just Blaze, Kangol Kid from UTFO, Omar Epps, Keisha Epps, Roland Martin, Big Tigger, DJ Trauma, Lil Jon, Dule Hill, Jazmyn Simon, DJ Cassidy, Marsai Martin, Lance Gross, Anthony Hamilton, Young Guru, Lalah Hathaway, Carl Payne, Damien Hall, Denyce Lawton, Lennox Lewis, Niecy Nash, Mashonda, Erick Sermon, Jairobi, DJ Envy, DJ Enuff, Miles Brown, Lamann Rucker, Mark Brown, DJ VLuv, etc. Hou la la! #DNiceHomeschool #DNicePhotography #SelfPortrait.

Un post partagé par D-Nice (@dnice) le 21 mars 2020 à 7h40 PDT

Source: Instagram

Pendant plus de neuf heures, Nice a attiré plus de 100 000 spectateurs se balançant dans un mélange de musique ancienne et nouvelle de presque tous les genres musicaux. Il a joué des hits de centaines d’artistes, dont: Ashford & Simpson, Chaka Khan, Prince, Maze avec Frankie Beverly, Ludacris, Heavy D, Big Daddy Kane, Notorious BIG, Too Short, The Ying Yang Twins, Fela, Patrice Rushen, Evelyn «Champagne» King, Davido et Kenny Rogers pour n’en nommer que quelques-uns.

Des téléspectateurs du monde entier ont écouté, y compris des visages célèbres – comme l’ancien président Barack Obama! Nice a eu une telle participation, qu’il est revenu pour un deuxième set le lendemain et a déclenché un mouvement pour d’autres DJ et artistes pour offrir à leurs fans un divertissement similaire pendant la quarantaine.

Source: Instagram

Sa mission était de retirer l’esprit des gens de l’inconnu et d’aider à l’anxiété pendant cette période et il a fait exactement cela. «Homeschool était une idée simple qui n’était qu’un moyen de me distraire du Coronavirus et de la quarantaine», a-t-il déclaré à The Root. “Ce que j’ai toujours su, c’est que la musique est puissante et a la capacité de rassembler les gens, donc c’était une opportunité pour moi de marier ma passion et mon but pour aider à remonter le moral.”

DJ D-Nice a créé une playlist Spotify pour que les abonnés aient leur propre fête de quarantaine

Après la session Instagram emblématique de Nice en direct, Spotify a pris note du public de Nice et de son impact non seulement sur les gens ordinaires, mais aussi sur certaines des plus grandes célébrités. Les dirigeants du service de streaming musical ont été impressionnés et ont décidé de saisir l’opportunité et de créer un partenariat inédit.

Source: Instagram

Spotify a fait appel à Nice pour créer une liste de lecture exclusive Homeschool, nommée en l’honneur de sa populaire partie de quarantaine de neuf heures. La liste de lecture propose plus de 50 chansons et colle au goût musical éclectique de Nice, avec des airs de chanteurs soul comme The Emotions, Stevie Wonder, Teena Marie – des airs de danse d’artistes comme Cherrelle et Sylvester – et de la musique funk d’autres comme Chaka Khan et Rufus.

Nice est un fan de Spotify et a même travaillé avec le service de streaming auparavant, faisant tourner des morceaux lors de leur soirée Best New Artist en 2019 et 2020.

Source: Instagram

“Je suis honoré et humble de m’être associé à Spotify sur la Playlist officielle de Homeschool”, a déclaré Nice dans un communiqué. «Cette liste tournera sur des chansons qui garantiront aux auditeurs de danser et de s’amuser. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour de cette liste. “

La liste de lecture est disponible en streaming maintenant. Maintenant, les fans peuvent avoir leur propre soirée de danse virtuelle avec des airs de Nice sélectionnés à la main à leur propre discrétion.