DJ Khaled accueille un autre petit garçon dans le monde

DJ Khaled a annoncé l’arrivée de son deuxième fils avec sa femme Nicole Tuck.

DJ Khaled a accueilli “un autre” petit garçon dans le monde.

Le DJ et producteur de disques de 43 ans – qui a déjà un fils de deux ans Asahd avec sa femme Nicole Tuck – a confirmé l’arrivée de leur deuxième enfant sur les réseaux sociaux mardi (21.01.20).

À côté d’une photo du rappeur – qui est connu pour son slogan “un autre” – tenant la main du médecin en l’air pour célébrer la naissance, il a écrit sur Instagram: “MERCI ALLAH!

“MERCI MA REINE NICOLE! BÉNISSEZ DR JIN!

UN AUTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (sic) ”

Le hitmaker «I’m the One» n’a pas encore révélé le nom du nouveau-né et les détails de la naissance.

Le couple a annoncé qu’il attendait son deuxième enfant dans une vidéo publiée sur Instagram de Nicole subissant une échographie en septembre.

Le hitmaker ‘Wild Thoughts’ écrivait à l’époque: “Dieu est le plus grand.

“Tout ce que j’ai toujours voulu faire était d’inspirer le monde à être grand et à laisser un héritage. Il y a près de 3 ans quand j’ai découvert que ma reine attendait notre fils Asahd, je savais que ma vie allait changer pour toujours et que NOTRE héritage serait bientôt sur le chemin.

“Après cette bénédiction, j’ai sorti certains de mes plus gros albums à ce jour (Grateful and Father Of Asahd), inspiré par sa grandeur.

“Juste au moment où je pensais que la vie ne pouvait pas s’améliorer, j’ai reçu une autre bénédiction que ma reine attend pour un ajout à notre héritage.

“Je me sens plus inspiré que jamais maintenant. (Sic)”

Khaled – qui a diffusé en direct la naissance d’Asahd sur Snapchat en 2016 – a ensuite félicité sa famille et a déclaré qu’il garderait l’amour de ses fans avec lui lors de son voyage dans la vie en tant que père de deux enfants.

Il a ajouté: “Alors que nous entamons ce voyage, j’emmène FANLUV avec moi pour que l’amour et les bénédictions continuent de couler dans le monde! #FAMILY

“Dieu est le plus grand. MAMA ASAHD, ASAHD NOUS AVONS UN AUTRE UN !!!!!!!!!!!!!!!

“Allah je t’aime tellement !!!!!

“MA REINE JE T’AIME TELLEMENT!

“ASAHD JE T’AIME TELLEMENT!

“Et au petit garçon dans mon QUEEN’S BELLY

“JE T’AIME TELLEMENT !

“#WETHEBEST! (Sic)”

