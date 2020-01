DJ Khaled partage une photo de bébé

2020-01-29 09:30:05

DJ Khaled a partagé la première photo de son bébé, Aalam, blotti contre son frère aîné Asahd.

La star de 44 ans et sa femme Nicole Tuck ont ​​accueilli la petite Aalam dans le monde plus tôt ce mois-ci et maintenant le hitmaker de “ Wild Thoughts ” a offert aux fans un aperçu du tot.

Khaled est allé sur Instagram pour partager une photo de son fils aîné, Asahd, âgé de trois ans, au lit, regardant son petit frère, allongé à côté de lui emmailloté dans des couvertures.

Il a sous-titré le message: Brothers! Asahd! Et Aalam!

“20 janvier 2020. Heure 23h42. AALAM 8 étangs [sic] 4 onces. NOUS LES MEILLEURS! PLUS D’AMOUR PLUS DE BÉNÉDICTIONS! (sic) ”

Le pot mignon est venu quelques jours après que Khaled ait révélé le nom du tot tout en acceptant le gong Best Rap / Sung Performance aux Grammy Awards 2020.

Lors de la remise du prix de leur morceau “Higher” aux côtés du collaborateur John Legend, il a déclaré à la foule: “Tout d’abord, Dieu est le plus grand, merci Dieu … Je veux remercier ma belle reine Nicole. Je viens d’avoir un nouveau petit garçon il y a une semaine. Son nom est Aalam. Cela signifie “le monde” en arabe. Et je veux aussi accueillir mon autre fils, Asahd. Je t’aime tellement. Papa sera à la maison [soon]. ”

Khaled a également rendu hommage à leur collaboratrice Nipsey Hussle, décédée tragiquement après avoir été abattue en mars 2019 devant son magasin de vêtements de Los Angeles.

Il a partagé: “C’est pour Nipsey Hussle. C’est pour le hip hop.”

Khaled avait révélé la naissance du bébé sur Instagram.

À côté d’une photo du rappeur – qui est connu pour son slogan “un autre” – tenant la main du médecin en l’air pour célébrer la naissance, il a écrit sur Instagram: “MERCI ALLAH! … MERCI MA REINE NICOLE! BLESS UP DR JIN! … UN AUTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (sic) “

