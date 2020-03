DJ Khaled s’entraîne chaque matin de manière isolée

2020-03-24 20:30:06

DJ Khaled essaie de s’entraîner tous les matins parce qu’il sait qu’il passera de l’isolement à manger et à regarder la télévision.

Le hitmaker de “ Wild Thoughts ” a admis qu’il n’était pas allé au gymnase depuis un certain temps et est déterminé à remettre l’exercice dans sa routine maintenant qu’il passe la plupart de son temps à la maison à manger et à regarder la télévision en raison de la crise des coronavirus.

Prenant sur son compte Instagram, il a dit: “De retour, de retour!

“Je suppose que pendant que nous sommes tous dans nos maisons et nos berceaux, nous allons tous manger beaucoup. C’est ce que c’est, nous allons tous manger beaucoup. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, regarder beaucoup de télévision.

“Nous allons devoir mettre un entraînement dans notre routine aussi, donc chaque matin je vais le faire. Allons-y.

“Vous remarquerez également, pas d’alerte de coupe de cheveux. C’est ce que c’est. Au moins regardez le bon côté, quand nous aurons des coupes de cheveux, ça va être légendaire.

Le chanteur de 44 ans est devenu ambassadeur Weight Watchers en 2018 et, en conséquence, a perdu 26 livres en raison du système de points gérable.

Il a dit à l’époque: “Man. Weight Watchers va bien. Le programme de freestyle fait vraiment grand. C’est un vrai style de vie parce que tout ce que vous avez à faire est de ne pas dépasser votre objectif [total]. Et il y a tellement de points zéro [foods] au cas où vous auriez faim. J’ai eu la danse freestyle. À l’heure actuelle, les derniers pèsent environ 26 livres. Je me suis débarrassé de – je ne perds pas. Tout ce que je fais, c’est gagner – vous savez de quoi je parle.

À l’époque, le hitmaker ‘Do You Mind’ a dit qu’il voulait perdre du poids pour son fils Asahd, maintenant âgé de trois ans, parce qu’il l’aime tellement.

