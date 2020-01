DJ Qualls remercie ses fans pour leur soutien après leur sortie

DJ Qualls montre son appréciation pour ses fans qui ont partagé leur soutien après sa sortie en tant que gay.

L’acteur, âgé de 41 ans, s’est rendu sur Twitter mercredi pour remercier ses fans de leurs “paroles aimables” et a expliqué comment cacher sa sexualité pendant tant d’années l’avait affecté.

“Merci pour les messages de soutien. Je n’en ai pas lu beaucoup, mais ce que j’ai vu a été extrêmement positif”, a écrit Qualls dans un communiqué sur Twitter. “Il y a quelque temps, j’ai réalisé que je n’étais pas ouvert à mon sujet à cause de la honte. Cette prise de conscience a été une grande déception et, au fil du temps, a érodé mon estime de soi.”

“Quelques choses se sont produites l’année dernière qui se sont accumulées dans mon tweet pas très éloquent vendredi soir”, a-t-il ajouté. “Je savais que je devais le dire à voix haute et en finir avec ça.”

“Je comprends que si vous n’avez pas été dans cette position, cela semble être une taupinière dans les trucs de la montagne, mais pour moi ça pose quelque chose de lourd que j’ai porté toute ma vie. Alors, merci encore pour les aimables paroles “, A conclu Qualls, avant de terminer par une blague. “Je ne suis pas prêt à rencontrer ton cousin, Kevin, même si je suis sûr que c’est un gars sympa.”

Parallèlement au message, Qualls a écrit: “Je ne peux pas penser à une légende.”

Vendredi soir, la star de “Supernatural” a révélé à ses abonnés qu’il était sorti gay en apparaissant dans “The Jim Jeffries Show” de Comedy Central.

“Il est 23h20. Je viens de monter sur scène lors d’un show @jimjefferies à San Diego”, a-t-il tweeté. “Ouais, je suis gay. J’ai été gay tout ce temps. Fatigué de s’inquiéter de ce que les gens penseraient de moi. Fatigué de s’inquiéter de ce que cela ferait à ma carrière.”

Qualls, dont la carrière a duré plus de 20 ans, a joué dans des films tels que “Road Trip”, “Hustle & Flow” et “Delta Farce”. Il est également apparu dans de nombreuses émissions de télévision comme “Supernatural”, “L’homme dans le haut château” et “Z Nation”.

