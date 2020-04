Doc Antle détaille son passage sur scène avec Britney Spears aux VMA

Alors que la plupart de la conversation autour de Tiger King comprend ses personnages principaux, Joe Exotic et Carole Baskin, beaucoup de gens ne peuvent pas arrêter de parler de Doc Antle, une autre figure ombragée qui est représentée dans les docuseries. Antle a acquis une notoriété pour son travail avec les tigres pendant des années, y compris son apparition dans les MTV Video Music Awards de Britney Spears en 2001 dans “Je suis un esclave 4 U”.

Britney Spears et Doc Antle lors des MTV Video Music Awards 2001

| Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

Peu de gens sont fans de Doc Antle

Bhagavan “Doc” Antle est l’une des figures les plus polarisantes de Tiger King, beaucoup de gens préférant Joe Exotic et Carole Baskin à lui. De nombreux fans ont pensé qu’il se montre plus égoïste que les autres présentés dans la série.

Dans la série Netflix, il est le fondateur de T.I.G.E.R.S., qui signifie The Institute for Greatly Endangered and Rare Species. Basé en Caroline du Sud, T.I.G.E.R.S. est très similaire au parc animalier exotique Greater Wynnewood d’Exotic.

Dans un article classant les personnages de Tiger King, Zach Frydenlund du Complexe a écrit: «Doc Antle fait certainement des tonnes de ténèbres à son zoo et dirige peut-être un culte complet. Il y a aussi des preuves solides qu’il fait de la merde avec ses tigres et d’autres animaux. ”

Antle parle de faire partie de la performance de Britney Spears

Dans une interview avec ET Online, Antle a revisité la performance emblématique et travaillé avec Spears. L’interview était la première fois depuis la sortie de la série documentaire qu’il a confirmé qu’il s’agissait bien de lui sur scène avec Spears.

“Elle était tellement chérie, totalement juste une personne fanatique qui voulait une performance parfaite”, a-t-il déclaré. «Nous étions là pendant plusieurs jours pour répéter afin que les tigres soient détendus et heureux d’être là-bas et que tout puisse être fluide et pris en charge le mieux possible. Elle était là en train de répéter et de travailler – juste la jeune fille la plus travailleuse et la plus adorable, là-bas, faisant claquer tous les morceaux ensemble. »

Bien que la performance la plus mémorable ait été le serpent qui flanquait Spears, il était difficile de manquer qu’il y avait un tigre dans la cage dont elle est sortie au début de la performance. Antle n’avait pas peur que les choses ne dégénèrent avec le tigre de l’ensemble.

«J’ai une confiance totale en ce tigre. Je le connaissais depuis qu’il était bébé », a-t-il déclaré, se remémorant ce à quoi il pensait pendant la représentation. “Il a environ sept ans juste là [and at the] pic de son jeu. Un tigre mâle super macho et agressif. C’est le tigre avec lequel vous allez quelque part comme ça parce qu’il se soucie moins des feux d’artifice, des explosions de gaz, de la musique qui frappe. Il est tout à fait soucieux de simplement tenir le coup et d’être cool. “

Tiger King est en streaming sur Netflix maintenant.