‘Doctor’ Blue Ivy Carter partage un message d’intérêt public sur le lavage des mains

Après maman Beyonce a fait une déclaration passionnée sur l’impact disproportionné du coronavirus sur les communautés noires aux États-Unis, fille Blue Ivy Cartner est tombé en panne sur pourquoi il est si important de se laver les mains.

Dans une vidéo partagée avec la grand-mère de Tina Knowles-Lawson Instagram page, elle l’a fait sans proposer d’arguments partisans ni parler de politique du tout. Au lieu de cela, elle a utilisé une bonne science à l’ancienne de la seule manière possible pour un enfant de huit ans, grâce à une expérience.

En vérité, c’est une illustration visuelle assez efficace de la puissance du savon, même si elle ne résiste pas aux expériences de laboratoire les plus strictes. Néanmoins, cela suffisait pour le public américain, qui a eu tendance Blue Ivy sur Twitter alors qu’ils l’appelaient à donner à la nation des briefings COVID-19 quotidiens sur le président Trump.

Pour de nombreux parents et enseignants du foyer – et ceux qui se retrouvent tous les deux maintenant – l’expérience de Blue Ivy est même quelque chose qu’ils peuvent recréer à la maison (elle a certes déjà été partagée pendant cette pandémie, mais pas par Blue Ivy!).

De cette façon, leurs propres enfants peuvent voir de première main pourquoi le lavage des mains fait une différence en ce qui concerne non seulement la saleté que vous pouvez voir, mais aussi la répulsion de la saleté, de la poussière et des particules virales que vous ne pouvez pas.

“J’ai aussi cette petite expérience de bricolage que vous pouvez faire à la maison”, Blue Ivy a habilement mis en place sa vidéo, avec une vue de haut en bas de son poste de travail afin qu’il ne manque aucun moment de l’action.

“J’ai un mélange de différents types de savon à l’intérieur”, a-t-elle dit en désignant un petit récipient. “Et c’est le coronavirus, ou n’importe quel virus – c’est en fait juste du poivre.”

C’est aussi simple que ça. Elle montre ensuite ce qui se passe lorsqu’un doigt enduit de savon est plongé dans sa concoction de poivre (plus d’eau). Instantanément, le poivre est repoussé de son doigt, tirant sur les bords du bol. Bien sûr, c’est une expérience classique, mais tout dépend de la livraison, non?

Blue Ivy le présente si concrètement et si directement, que ses fans ont adoré chaque minute. C’est le genre de leadership cool et rassemblé dont nous avons besoin pendant des périodes incertaines et, pour certains, effrayantes.

“Si vous vous lavez les mains, vos mains resteront propres”, a expliqué Blue Ivy. “Mais si vous gardez vos mains sales, vous pourriez tomber malade.”

Vous pouvez voir à quel point sa leçon a eu un impact sur un public fatigué dans un échantillon représentatif de leurs réponses via Twitter:

J’ai besoin de briefings quotidiens de Blue Ivy Carter. TYSM🥰💙 pic.twitter.com/gNBCf6ItZ7 – be still🧘🏾‍♀️🛌🏾🤸🏾‍♀️ (@ prettitoni28) 19 avril 2020

Le Dr Blue Ivy Carter a mis fin au Dr Phil et au Dr Oz en moins de deux minutes.pic.twitter.com/7P6LrRd6i9 – Jameson (@OnlyFans____) 19 avril 2020

Dr Blue Ivy avant de filmer cette vidéo pic.twitter.com/4m7y3KRRga – I-10 par 10 (@bIackcindy) 19 avril 2020

Moi: * ayant déjà vu cette astuce poivre et savon avant le début du Coronavirus, mais soutenant toujours Blue Ivy dans tout ce qu’elle fait * pic.twitter.com/xNdvbNjqjc – Jay Art ✍🏾️ (@ Jayart202) 19 avril 2020

Je ne peux pas croire que Blue Ivy ait dû perdre son temps à se connecter à Internet pour vous dire de vous laver les mains sales pic.twitter.com/Jtpclvn43G – Jess. (@_heyyyjess) 19 avril 2020

scientifique du lierre bleu spécialiste du contrôle de la maladie du lierre bleu médecin du lierre bleu épidémiologiste du lierre bleu virologue du lierre bleu président du lierre bleu amen pic.twitter.com/lIKNHSOq9L – ⿻ (@irissknowles) 19 avril 2020

Si Blue Ivy ne vous incite pas à vous laver les mains correctement, alors personne ne le peut. 💦 🖐 https://t.co/uOZim26YSA – Madisen Keavy (@madisenkeavy) 19 avril 2020

La femme de chambre du Dr Blue Ivy vient nettoyer son gâchis après avoir guéri Corona avec du savon et du poivre noir. pic.twitter.com/8Nfd1d0ZtX – amJamol Simon (@JamolSimon) 19 avril 2020

L’impact de Blue Ivy >>>>>. Nous devrions tous la remercier. pic.twitter.com/cKMJdwrDVM – michelle 🇰🇪 (@moraamichelle_) 19 avril 2020

Quand le Dr Blue Ivy a trempé son petit doigt propre dans cette eau sale. pic.twitter.com/g17bRXkJYK – Jermaine Watkins ✍🏾 (@JermaineWatkins) 19 avril 2020

C’est le Docteur Blue Ivy Carter pour vous pic.twitter.com/ZpgTf6UarD – Shyla Watson (@shylawhittney) 19 avril 2020

Blue Ivy dans le laboratoire trouve le remède contre la couronne (colorisée 2020) pic.twitter.com/2lcKCmbnGF – J (@SznFred) 19 avril 2020

Si Blue Ivy ne vous incite pas à vous laver les mains correctement, alors personne ne le peut. 💦 🖐 https://t.co/uOZim26YSA – Madisen Keavy (@madisenkeavy) 19 avril 2020

Blue Ivy a la voix la plus douce! Omg a fait fondre mon cœur en l’entendant parler! 😫🤩 – Jimi Meaux Co. (@JimiMeaux) 19 avril 2020

le lierre bleu ici nous donnant des leçons sur le lavage des mains 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/8VAC95rTSK – Alx ✊🏾✊🏾 (@ thafreshstkd305) 19 avril 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

abc

Tous les meilleurs moments de la famille Disney Singalong