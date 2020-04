‘Doctor Strange’ a perdu Jessica Chastain lorsqu’elle a refusé de rejoindre le MCU de la manière la plus cool

Marvel a raté une grande occasion d’associer Benedict Cumberbatch et Jessica Chastain dans Doctor Strange. Un scénariste du projet a révélé que Marvel voulait lancer Chastain pour jouer l’intérêt romantique de Cumberbatch pour le film. Mais au lieu de rejoindre l’univers cinématographique Marvel, Chastain a rejeté l’offre de la manière la plus «cool» possible.

Chastain veut être un super-héros

Le souhait de Chastain de devenir un super-héros est devenu réalité quand elle a atterri le rôle de Vuk dans Dark Phoenix. La créature qui change de forme était un méchant dans le film qui a manipulé Jean Gray de Sophie Turner.

Malheureusement, le film a été une bombe majeure pour Fox, ne faisant que

250 millions de dollars de ventes de billets dans le monde contre un budget de 200 millions de dollars. Médecin

Étrange, d’autre part, avait un budget d’environ 200 millions de dollars et a tiré

en baisse de 677 millions de dollars au box-office.

Le film est également sorti à la même époque que Disney

racheté Fox, un accord qui a donné à Marvel les droits sur X-Men. Le studio sera probablement

redémarrer toute la franchise, en particulier compte tenu de son accueil terne au cours de la

ans.

On ne sait pas si Chastain reprendra jamais son rôle de Vuk maintenant que X-Men est sous l’égide de Marvel. Mais il fut un temps où on lui a offert une place dans le MCU et l’a refusé.

Chastain rejette le “Docteur Strange” de Marvel

Le scénariste C. Robert Cargill a récemment dévoilé

Le rejet de Chastain sur son podcast intitulé Junkfood Cinema. Selon

Wire, Cargill a révélé que Marvel voulait interpréter Chastain comme

Christine Palmer, mais l’actrice n’avait aucun intérêt à rejoindre le MCU à moins qu’il

était en tant que super-héros.

“Elle dit:” Hé, regardez, ce projet a l’air génial, et j’adorerais le faire. Mais je ne vais avoir qu’une chance d’être dans un film Marvel et de devenir un personnage Marvel, et je me suis entraîné dans le ballet, et je veux vraiment porter une cape », a expliqué Cargill. “Ce fut le rejet le plus cool de tous les temps …”

Le docteur Strange a été un grand succès pour Marvel en 2016. Le

le succès du film a ouvert la porte à la suite à venir, Doctor Strange dans

le multivers de la folie.

Après le rejet de Chastain, Rachel McAdams a obtenu le rôle, bien que

on ne sait toujours pas si elle reprendra le rôle dans la suite.

Le multivers de la folie devait initialement ouvrir dans les salles au printemps 2021. Le studio a maintenant repoussé la date de sortie au mois de novembre de la même année. Le réalisateur Sam Raimi remplacera Scott Derrickson à la barre.

«Doctor Strange 2» retardé

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, Marvel a récemment

a annoncé son intention de retarder tous les projets de la phase 4. Cela inclut le docteur

Étrange 2, bien que Derrickson pense que les retards se révéleront être un bon

chose.

S’adressant à Twitter, Derrickson a révélé que le docteur Strange

a subi un retard de cinq mois en raison du calendrier de tournage chargé de Cumberbatch. le

du temps supplémentaire a permis à Derrickson et à son équipe de débusquer le scénario et la figure

les effets visuels.

«Le fait de repousser toutes ces grandes dates de sortie de poteaux augmentera leur qualité globale – plus de temps pour le développement de scripts et de conception de production. Blade Runner a l’air si incroyable parce que Ridley Scott et son équipe ont pris un an pendant les 80-81 acteurs et les grèves de la WGA pour perfectionner les visuels », a ajouté Derrickson.

Marvel devait initialement lancer la phase 4 avec la sortie de Black Widow en mai. Ce film a été repoussé au mois de novembre, tandis que The Eternals ouvrira désormais en salles en février 2021.

Les fans ont été assez déçus par les retards, mais si Derrickson est

à droite, les reports se traduiront par un meilleur produit final.

Tout ce que nous savons sur le «multivers de la folie»

Avec Doctor Strange 2 ne devrait pas sortir en salles avant

2021, le tournage commencera probablement à l’automne. Malheureusement,

Marvel a été très discret sur le projet, bien que les fans aient

spéculé sur quel méchant pourrait apparaître dans le film.

Plusieurs méchants ont été jetés dans la discussion, y compris

Cauchemar et Mephisto. Mais certains fans croient que Karl Mordo sera en fait

le principal antagoniste. Nous savons déjà que Chiwetel Ejiofor va reprendre

son rôle de Mordo, il n’est donc pas si grand d’un bond de penser qu’il sera le

scélérat.

Nous savons également que les événements de WandaVision et Loki auront un impact sur le multivers de la folie. Ces deux émissions devraient être diffusées avant Doctor Strange 2, les fans devront donc attendre et voir comment les choses se déroulent.

Marvel n’a pas commenté les rapports entourant Doctor

Étrange dans le multivers de la folie.