Dog Chapman propose à Moon Angell – mais la paire n’est pas engagée

Duane ‘Dog’ Chapman a proposé à sa petite amie Moon Angell à la télévision – mais le couple n’est pas réellement fiancé.

La star de “ Dog’s Most Wanted ” a demandé à Moon Angell de l’épouser lors d’une apparition dans “ The Dr.Oz Show ”, sept mois après la mort de sa femme Beth Chapman, décédée après avoir combattu un cancer.

Dans une bande-annonce de l’épisode – diffusé le 3 février – partagée par le docteur Mehmet Oz sur Twitter, Dog peut être vu combattre les larmes alors qu’il dit: “Moon Angell, veux-tu m’épouser?”

Cependant, des sources proches de Dog ont déclaré à TMZ que la proposition n’était pas authentique, et le chasseur de primes était tout simplement “trop ​​émotif et rattrapé en ce moment”.

La publication rapporte que Dog ne lui a pas donné de bague pendant l’enregistrement, et ils ne sont pas vraiment engagés.

L’explosion de Dog vient comme il a récemment dit qu’il “avait besoin d’amour” suite au décès tragique de Beth, et s’est tourné vers Moon Angell car il “a besoin de l’attention” d’un partenaire.

Il a expliqué: “J’ai besoin de l’attention. Je me réveille tous les jours et je dis:” Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus mauvais chasseur de primes de tous? ” J’ai besoin d’amour.”

Dog, 66 ans, a 12 enfants avec ses quatre épouses précédentes, et est maintenant leur unique responsable après la mort de Beth.

Mais récemment, la fille de Dog, Lyssa Chapman, âgée de 32 ans, a frappé Moon Angell, car elle aurait romancé le frère de Lyssa avant de nouer une relation avec Dog.

S’adressant à ses sites de réseaux sociaux, Lyssa a écrit: “Si quelqu’un qui a rencontré votre famille en sortant avec votre frère, a essayé de sortir avec votre père après la mort de votre belle-mère, que feriez-vous?

“Si vous alliez au placard de votre mère et que vous voyiez qu’elle déplaçait tous ses vêtements et les remplaçait par les siens, que feriez-vous? #ItsNotWhenOrWhyItsWho.

“Mon père est un CUL HOMME. Son argent. Sa dynastie. Mais vous pouvez garantir que mon nom ne restera pas dans l’histoire en tant que personne qui a soutenu cela. (Sic)”

