Dolly Parton est l’un des noms les plus reconnaissables de la musique country. Elle est connue pour sa voix angélique et sa belle apparence.

Pendant plus d’un demi-siècle, Parton a écrit et interprété de nombreuses chansons n ° 1, plusieurs fois récompensées et intronisée au Country Music Hall of Fame. Parce que beaucoup de ses chansons parlent d’amour et de relations, Parton semble être une autorité en matière de romance.

Cependant, de nombreux fans ne connaissent pas grand-chose à la relation amoureuse de Parton. Alors, Dolly Parton a-t-elle déjà trouvé le véritable amour? Dolly Parton est-elle mariée? Voici ce que nous savons de la vie conjugale de Parton.

Dolly Parton est-elle mariée?

Dolly Parton | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Au fil des ans, Parton a eu plusieurs propositions de mariage de plusieurs fans et admirateurs. Cependant, elle n’a jamais pu accepter aucune de ces propositions car elle est déjà mariée. En fait, elle s’est mariée avant même de devenir célèbre et est toujours mariée au même homme aujourd’hui.

Le nom du mari de Paron est Carl Dean et les deux se sont rencontrés dans une laverie à Nashville, Tennessee en 1964. Selon The Oprah Magazine, Dean savait qu’il voulait sortir avec Parton dès le premier moment où il l’a vue.

Après avoir flirté lourdement à la laverie automatique, Dean a emmené la légende de la musique country dans un service au volant de McDonald’s pour leur premier rendez-vous. Apparemment, un voyage à McDonald’s a suffi pour gagner Parton. Les deux ont continué à ce jour pendant les deux années suivantes avant de se marier en 1966.

Au fil des ans, Dean a été l’inspiration de nombreuses chansons de Parton. La chanson intitulée, Jolene, a été inspirée par une caissière à tête rouge que Parton dit que son mari flirtait peu de temps après leur premier mariage.

“J’ai mis un terme à cela dès le départ”, avait déclaré Parton à son public lors d’un de ses concerts. “Et tu sais quoi? Même les choses que vous pensez être mauvaises se révèlent bonnes. Parce que sans Jolene, je n’aurais pas gagné tout cet argent. »

Les règles de leur relation sont assez détendues

Même si Parton est devenu jaloux quand elle pensait que Dean flirtait avec une autre femme, dans leur relation, la tricherie n’est pas nécessairement interdite.

Dans le passé, Parton a dit qu’elle et Dean avaient une relation quelque peu ouverte. Parton a dit que tant qu’ils ne se surprennent pas à tricher, ils ne considèrent pas cela comme de la triche.

“Si nous trichons, nous ne le savons pas, donc si nous trichons, c’est très bon pour nous deux”, avait déclaré Parton. “Je ne veux pas le savoir, s’il me trompe. Si je le trompe, il ne voudrait pas le savoir. Et si nous le faisons, si c’est ce qui fait que ça marche, alors ça va aussi. “

Donc, ils sont en quelque sorte autorisés à voir d’autres personnes tant qu’ils ne se parlent pas de l’infidélité. Cette règle semble un peu étrange à certains fans. Cependant, Parton et Dean ont réussi à faire fonctionner leur relation pendant plus de cinq décennies, donc apparemment, cette règle fonctionne bien pour eux.

Pourquoi les fans ne voient-ils pas beaucoup le mari de Dolly Parton?

Lorsque Parton et Dean se sont rencontrés pour la première fois, elle n’était pas la chanteuse country emblématique qu’elle est aujourd’hui. Au fur et à mesure qu’elle devenait plus reconnaissable, elle devait faire plusieurs apparitions publiques.

Au début, son mari s’est efforcé de se tenir à ses côtés pendant qu’elle descendait le tapis rouge. Mais il a rapidement appris qu’il méprisait d’être sous les projecteurs.

Parton avait dit à The Boot qu’après que son premier album ait atteint le sommet des palmarès, son mari lui avait dit qu’il ne voulait rien avoir à faire avec l’industrie du divertissement.

“C’était mon premier gros record”, avait déclaré Parton. «Il est devenu numéro un pour Bill et c’était la chanson de l’année de BMI. Alors Carl et moi nous sommes habillés, il est allé en smoking et nous sommes allés dîner. Nous sommes sortis, avons grimpé le tapis rouge et sommes entrés à l’intérieur pour nous asseoir pendant le dîner et les récompenses. Après le dîner, Carl s’est tourné vers moi et m’a dit: “ Dolly, je veux que tu aies tout ce que tu veux, et je suis heureux pour toi, mais ne me demande jamais de retourner à un autre d’entre eux! «»

Ainsi, pendant les 50 années suivantes, Parton a séparé sa vie professionnelle et sa vie familiale et a fait de son mieux pour garder son mari à l’abri des projecteurs.