Dolly Parton fait un don de 1 million de dollars à la recherche sur la guérison des coronavirus

2020-04-02 02:30:04

Dolly Parton fait un don de 1 million de dollars pour la recherche sur la guérison des coronavirus, alors qu’elle exhortait ses partisans à faire leurs propres dons dans la mesure du possible.

L’icône du pays, âgée de 74 ans, a annoncé qu’elle faisait un don important à la recherche en cours de Vanderbilt sur un remède contre le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – alors que la maladie respiratoire continue de se propager à travers le monde et de faire des morts. milliers.

Dans des tweets publiés mercredi (01.04.20), Dolly a écrit: “Mon ami de longue date, le Dr Naji Abumrad, qui a été impliqué dans la recherche à Vanderbilt pendant de nombreuses années, m’a informé qu’ils faisaient des progrès passionnants vers la recherche du coronavirus pour un guérir.

“Je fais un don de 1 million de dollars à Vanderbilt pour cette recherche et pour encourager les gens qui peuvent se le permettre à faire des dons. (Sic)”

Le don de bienfaisance intervient après que la hitmaker de 9 à 5 ans a récemment déclaré qu’elle pensait que la pandémie de coronavirus – qui au moment de la rédaction du présent document a infecté plus de 924 000 personnes et tué plus de 46 000 – est une “leçon” de Dieu.

Dans une vidéo Instagram, elle a chanté: “Eh bien, bonjour c’est Dolly, grimpant l’escalier vers le ciel, parce que le virus a effrayé le h-e-l-l.”

Elle a ensuite ri: “Je ne fais pas la lumière sur la situation. Eh bien, peut-être que je le suis, parce que c’est la lumière, je crois que ça va dissoudre la situation.

“Je pense que Dieu est là-dedans, vraiment. Je pense qu’il essaie de nous tenir à la lumière afin que nous puissions nous voir et nous voir à travers les yeux de l’amour. Et j’espère que nous apprenons cette leçon.”

Et Dolly a également assuré aux fans que les gens seront dans un “meilleur” endroit une fois la situation actuelle terminée.

Elle a ajouté: “Je pense que lorsque cela passera, nous serons tous de meilleures personnes. Je sais que j’ai une attitude positive à ce sujet, aussi négative que cela puisse paraître en ce moment. Donc, gardez la foi, ne avoir trop peur, ça va aller, Dieu nous aime. “

